Cremig, kühl und garantiert erfrischend

Wenn die Temperaturen zum Ende des Sommers doch noch einmal steigen, solltest du die Gelegenheit nutzen und dir ein köstliches Eis gönnen. Doch warum extra zur Eisdiele laufen, wenn du eine Erfrischung auch kinderleicht zu Hause zubereiten kannst, wie dieses herrliche Kiwi-Sorbet. Und das Beste? Du benötigst nicht einmal eine Eismaschine!

Kiwi-Sorbet: die perfekte Wahl für eine spontane Erfrischung

Bist du ein Milcheis-Missionar oder eher vom Schlag der Sorbet-Sommerliers? Ich kann ehrlich gesagt nie nein zu einer cremigen Kugel Vanille-, Schoko- oder Kokos-Eis sagen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, sehr ausgefallen, diese Sorten. Aber hin und wieder brauche ich eher etwas Frisches als etwas Süßes.

Dann lass ich mich auch gerne zu einem Erdbeer-, Heidelbeer-, oder natürlich dem Klassiker: einem Zitronensorbet hinreißen. Und mit diesem Kiwi-Sorbet zauberst du ganz leicht und mit nicht viel Aufwand eine Erfrischung bei dir zu Hause, die zum Verlieben ist. Genau wie die Zubereitung ist glücklicherweise auch die Zutatenliste sehr überschaubar, sodass du garantiert alles im nächsten Supermarkt bekommst.

Im Prinzip besteht diese eisige Köstlichkeit nur aus Kiwis, Zucker und einer Bio-Zitrone. Zusätzlich streuen wir noch ein wenig Haselnuss-Krokant darüber. Das bringt nicht nur eine schöne Portion Crunch hinein, sondern rundet das eher saure Sorbet mit seiner Süße herrlich ab und bringt ein wenig Kontrast in dieses köstliche Dessert.

Natürlich kannst du diese Zubereitung auch mit einer Eismaschine machen. Wir konzentrieren uns aber auf all jene, die dem Hype dieses Jahr noch nicht erlegen sind und dementsprechend keine zu Hause haben. Der Vorgang ist wirklich so leicht wie einen Smoothie zu mixen. Nachdem du die Schale der Zitrone abgerieben und die Kiwis geschält hast, kommt alles zusammen mit etwas Zitronensaft in den Mixer. Gut durchpürieren und darauf achten, dass der Zucker sich gut aufgelöst hat und das war es auch schon. Das Ganze wandert anschließend für mindestens drei Stunden ins Eisfach. Stelle dir am besten einen Timer, da du deine Eis-Grundmasse alle 30 Minuten kräftig umrühren musst. So sorgst du am Ende für ein cremiges Endergebnis. Lass dir diese schmackhafte Abkühlung schmecken!

Kiwi-Sorbet Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. online diesen 🛒 hier) Stabmixer Zutaten 1x 2x 3x 4-5 Kiwis je nach Größe, 500 g insgesamt

100 g Zucker

1 Bio-Zitrone

etwas Haselnuss-Krokant Zubereitung Schäle die Kiwis, schneide sie in Würfel und wiege 500 g ab. Püriere sie in einem hohen Gefäß mit einem Stabmixer fein.

Wasche die Zitrone heiß ab. Reibe etwa 1 TL ihrer Schale ab, halbiere sie und presse ca. 30 ml Saft aus.

Gib Zucker, Zitronensaft und -schale zum Kiwipüree. Verrühre alles gut, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

Fülle die Mischung in einen Behälter und stelle ihn für 3 Stunden ins Gefrierfach. Rühre sie während dieser Zeit alle 30 Minuten kräftig mit einem Schneebesen durch, damit keine Eiskristalle entstehen.

Stell das Sorbet etwa 30 Minuten vor dem Anrichten aus dem Tiefkühler in den Kühlschrank.

Portioniere es in kleinen Schalen und garniere es mit Haselnuss-Krokant.

