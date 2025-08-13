Kiwi-Zitronen-Mojito lässt einen Klassiker in neuem Glanz erstrahlen

Nach einem langen Tag braucht man manchmal einfach genau das richtige Getränk, um ihn auf dem Balkon ausklingen zu lassen. Etwas erfrischendes, belebendes, aber zugleich auch entspannendes. Ein Kiwi-Zitronen-Mojito trifft da genau den richtigen Nerv und erweitert die Bandbreite eines altbekannten und beliebten Klassikers!

Ein Kiwi-Zitronen-Mojito peppt deinen Lieblingscocktail auf

Die Kiwis sorgen nicht nur für eine hübsche Farbe im Glas, sondern bringen zugleich eine angenehme Säure und Süße mit und erweitern das Geschmacksprofil des Cocktails. Die Mischung aus Zitronen- und Limettensaft verleiht dem Getränk genau die richtige Portion Frische, während die Säure der Früchte deine Zunge kitzelt.

Natürlich darf auch bei dieser Mojito-Version die frische Minze nicht fehlen. Dadurch, dass sie mit der Kiwi zerstoßen wird, gibt sie ihre Aromen perfekt frei und sorgt für einen Minz-Kick, der es in sich hat. Dazu kommt noch etwas frischer Ingwer, der dem Drink das gewisse, leicht scharfe Etwas verleiht, ohne ihn zu sehr zu dominieren.

Etwas Honig rundet diese Erfrischung passend und dezent ab. Halte dich lieber sehr genau an die Vorgaben und taste dich langsam ran, bis du das perfekte Level an Süße für dich gefunden hast. Am Ende wird schließlich alles mit gut gekühltem Sprudelwasser aufgegossen, was den Mojito erst zu dem spritzigen Genuss macht, der er sein soll.

Mit dieser Variante holst du dir Sommerfeeling pur in dein Glas. Der Kiwi-Zitronen-Mojito hält die perfekte Balance aus kühlender Erfrischung und leichter Süße, die perfekt zu entspannten Abenden mit Freunden passt. Er beweist, dass es nicht immer eine ausgiebige Gartenparty braucht, um den Sommer zu feiern. Manchmal reichen auch einfach nur die Liebsten um sich, ein kleiner Balkon und ein Glas voll von dieser Erfrischung in der Hand. Lasst ihn euch schmecken!

Kiwi-Zitronen-Mojito Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) Cocktailshaker Zutaten 1x 2x 3x 2 grüne Kiwis

1 Zitrone

1/2 Limette

20 g frischer Ingwer

12 frische Minzblätter

1 EL Honig

100 ml weißer Rum

6 Eiswürfel

250 ml Sprudelwasser Zubereitung Schäle die Kiwis und schneide sie in Würfel. Halbiere die Zitrone und die Limette, presse die Zitrone vollständig, von der Limette nur eine Hälfte aus.

Schäle den Ingwer und reibe ihn fein. Wasche die Minzblätter und tupfe sie trocken.

Gib die Kiwiwürfel, Minzblätter und Ingwer in einen Cocktailshaker oder ein großes Glas und zerdrücke alles ordentlich mit einem Stößel, bis die Kiwis zerquetscht sind und die Minze ihre Aromen freigesetzt hat.

Gieße den Zitronen- und Limettensaft, Rum sowie den Honig dazu. Schüttel es kräftig in einem Cocktailshaker.

Fülle Longdrink-Gläser mit der Mischung und fülle sie anschließend mit kaltem Sprudelwasser auf. Verrühre es vorsichtig, sodass die Kohlensäure erhalten bleibt.

