Diese kleinen Knödel machen garantiert glücklich

Knödel, Klöße, Knedel oder auch Quenelle – völlig egal, wie sie genannt werden, in ganz Europa finden sich regional verschiedene Zubereitungen der beliebten Kartoffelspeise. Und heute dreht sich einmal alles um kleine Kluski, schmackhafte kleine Knödel aus Polen, die eine herrliche Beilage ergeben.

Kluski: die perfekten Knödel für eine gute Soße

Ihr vollständiger Name lautet eigentlich Kluski śląskie – also schlesische Knödel. Denn ihren Ursprung haben sie genau dort und werden auch heute immer noch vor allem in diesem polnischen Verwaltungsbereich gegessen. Sie sind ein fester Bestandteil traditioneller Sonntagsgerichte.

Die kleinen runden Klöße mit der typischen Vertiefung in der Mitte bestehen nur aus ganz wenigen Zutaten, doch genau in dieser Einfachheit liegt ihr Reiz. Prinzipiell brauchst du nur gekochte Kartoffeln, Kartoffelmehl, ein Eigelb und etwas Salz. Die Mulde in der Mitte bringt einen doppelten Nutzen mit sich. Zum einen sorgt sie dafür, dass die Knödel beim Garen gleichmäßig durchziehen, zum anderen ist sie ein perfekter Platz für eine cremige Soße.

Die Kluski werden traditionell zu Fleischgerichten serviert, funktionieren aber natürlich genauso gut zu vegetarischen Mahlzeiten oder stellen eine simple und leckere Vorspeise dar. Für unsere Version bereitest du eine simple Pilzsoße mit Champignons und Zwiebeln zu.

Wer hätte gedacht, wie leicht es ist, Knödel selbst zuzubereiten? Es gibt nur zwei Dinge, auf die du achten solltest: Die Kartoffelmasse sollte etwas abgekühlt sein, bevor du das Eigelb hineingibst. Es könnte sonst stocken, während du es vermengen willst. Außerdem ist das Verhältnis des Kartoffelmehls zur Kartoffelmasse wichtig. Das sollte bei etwa eins zu vier liegen. Dadurch erhalten die kleinen Goldstücke ihre Konsistenz: weich, aber mit leichtem Biss.

Kluski Dominique 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) 1 Kartoffelpresse Zutaten 1x 2x 3x Für die Klöße: 1 kg festkochende Kartoffeln

150-200 g Kartoffelmehl

1 Eigelb Größe M

1 TL Salz Für die Pilzrahmsoße: 1 rote Zwiebel

200 g braune Champignons

etwas neutrales Pflanzenöl

200 ml Sahne

100 ml Gemüsebrühe

1 TL Thymian getrocknet

Salz und Pfeffer nach Geschmack

etwas Zitronensaft nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss Zubereitung Schäle die Kartoffeln, schneide sie in grobe Stücke und koche sie in Salzwasser, bis sie weich sind. Gieße sie ab und presse sie, während sie noch heiß sind, durch eine Kartoffelpresse.

Verteile die Masse in einer Schüssel, drücke sie ein wenig an und lass sie etwas abkühlen. Entferne ungefähr 1/4 von ihr und ersetze sie mit Kartoffelmehl. Das sollten ca. 150-200 g sein. Beginne ruhig mit etwas weniger, du kannst später noch mehr hinzufügen.

Füge Eigelb und Salz hinzu. Verarbeite alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig. Er sollte nicht zu klebrig, aber auch nicht zu trocken sein. Wenn er zu klebrig ist, dann gib nach und nach etwas Kartoffelmehl hinzu.

Forme aus dem Teig gleich große Knödel. Drücke mit dem Daumen eine kleine Mulde in ihre Mitte. Stelle sie anschließend kurz zur Seite.

Schäle die Zwiebel und putze die Champignons. Würfle die Zwiebel und schneide die Pilze in dünne Scheiben.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Zwiebeln darin glasig an. Gib anschließend die Pilze hinzu und brate sie bei mittlerer Hitze für 5-6 Minuten an, bis sie leicht gebräunt sind.

Lösche alles mit Sahne und Gemüsebrühe ab. Füge Thymian hinzu, lass die Soße etwa 8-10 Minuten köcheln, bis die Soße leicht eindickt. Schmecke sie am Ende mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Muskatnuss ab.

Bringe währenddessen ausreichend gesalzenes Wasser zum Köcheln und gib die Knödel hinein. Reduziere die Hitze, sobald sie an die Oberfläche steigen und lass sie dann noch 3-5 Minuten gar ziehen.

