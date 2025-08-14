Diese schnelle Knäckebrot-Pizza macht nur 10 Minuten Arbeit

Wenn sich der kleine Hunger meldet, kommen diese schnellen Knäckebrot-Pizzen wie gerufen. Nach zehn Minuten Vorbereitungszeit sind sie bereits im Ofen verschwunden und brauchen darin ebenfalls nur zehn Minuten, bis sie durchgebacken sind.

Rezept für kleine Knäckebrot-Pizzen

Diese kleinen Knäckebrot-Pizzen sind ideal für die Mittagspause, weil sie wenig Arbeit machen. Belegen lassen sie sich nach Lust und Laune. Schau im Kühlschrank nach, was im Gemüsefach liegt, und verwende Zutaten, die weg müssen. So stillen die Knäckebrot-Pizzen nicht nur den Mittagspausen-Hunger, sondern sind auch echte Helfer bei der Resteverwertung. Da landet garantiert kein Gemüse im Abfall.

Wir bereiten unsere Knäckebrot-Pizzen mit rundem Knäcke zu. Da es das krosse Brot aber in verschiedenen Formen gibt und man es auch rechteckig oder sogar dreieckig bekommt, kannst du die Mini-Pizzen auch mit jedem anderen Knäckebrot zaubern.

Wusstest du, dass Knäckebrot aus Schweden kommt? Man nennt es dort Knäkkebröd und liebt es seit mehr als 1000 Jahren. Der Hintergrund des knackigen Brotes ist ein praktischer: Zur Zeit der zur See fahrenden Wikinger war das trockene Brot ideal, um lange gelagert zu werden, und daher ein fester Bestandteil der Speisekammer auf den Schiffen.

Bestreiche die Knäckebrote zunächst mit etwas Butter, bevor du darauf eine Tomatensoße, beispielsweise vom Vortag oder gekauft aus dem Glas, verteilst. Nun nimmt dein Gemüse darauf Platz. Wir haben uns heute für Paprika, Tomaten, Spinat und Oliven entschieden. Wer mag, kann darüber hinaus beispielsweise Salami oder Schinken auf die Knäckebrot-Pizzen legen. Noch ein wenig Käse, und dann geht’s ab in den Ofen. Nach zehn Minuten kannst du zubeißen.

