Nichts für Vampire: Aufstrich mit Ei und Knoblauch für ein würziges Frühstück

Warum den Morgen nicht mal so richtig würzig beginnen? Ein deftiges Frühstück ist schließlich immer eine gute Idee, um richtig motiviert in den Tag zu starten. Wem Käsebrote und Wurststullen auf Dauer zu langweilig werden, sollte den eigenen Horizont mal etwas erweitern. Warum nicht mal einen Knoblauch-Ei-Aufstrich probieren? Der heizt dir richtig ein. Hier ist das Rezept.

So lecker schmeckt der Knoblauch-Ei-Aufstrich

Unser Knoblauch-Ei-Aufstrich ist der Beweis, dass sich Minimalismus in der Küche richtig lohnen kann. Dieser Hochgenuss braucht nämlich nicht viele Zutaten. Beginne mit hartgekochten Eiern, die du zusammen mit frisch geriebenem Knoblauch und Crème Fraîche in einen Mixer gibst. Dazu noch ein Löffel Senf, etwas Salz, ein Hauch Pfeffer – und in nur wenigen Umdrehungen verwandelt sich das Ganze in einen cremigen Aufstrich-Traum, der jede simple Stulle in ein kleines Festmahl verwandelt.

Doch nicht nur das, das Schönste an diesem Knoblauch-Ei-Aufstrich ist, dass du ihn wunderbar abwandeln kannst. Ein wenig Zitronensaft bringt Extrafrische, frische Kräuter wie Schnittlauch und Petersilie verleihen dem Ganzen einen Hauch Eleganz.

Auch die Serviermethode ist köstlich vielseitig. Magst du es lieber rustikal, streichst du den Aufstrich dick auf frisches Bauernbrot; willst du ihn eher edel verspeisen, serviere ihn als Dip zu knusprigem Baguette oder Gemüsesticks. Auch für die Puristen und Puristinnen lohnt sich der Knoblauch-Ei-Aufstrich: ein Löffel direkt aus der Schüssel geht ebenso vollkommen klar.

Ob du ihn zum Frühstück unter der Woche, einem Brunch mit Freunden oder gemütlichem Abendbrot genießt – Knoblauch-Ei-Aufstrich passt immer, schmeckt immer und ist in wenigen Minuten gemacht. Also vergiss die Knoblauchfahne und greif richtig gut zu, es wird sich lohnen!

Aufstriche sind immer eine hervorragende Idee und wir probieren gern allerlei Variationen davon aus. Hoch im Kurs stehen bei uns zum Beispiel gerade Sellerie-Birnen-Aufstrich und Kürbis-Tofu-Aufstrich. Für Fans von ausgefallenen Aufstrichen ist unsere Olivenmarmelade eine gute Wahl. Doch jetzt geht es erst einmal um den Knoblauch-Ei-Aufstrich. Also leg am besten direkt los, koch ein paar Eier und schmeiß den Mixer an!

Knoblauch-Ei-Aufstrich Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 4 hartgekochte Eier

150 g Crème Fraîche

1 TL Senf

1 Knoblauchzehe je nach gewünschter Intensität

Salz und Pfeffer

1 TL Zitronensaft optional

frische Kräuter nach Geschmack z.B. Schnittlauch, Petersilie Zubereitung Schäle die hartgekochten Eier. Gib sie zusammen mit der Crème Fraîche, dem Senf und dem geschälten Knoblauch in einen Mixer oder in ein hohes Gefäß. Tipp: Dieser Mixer 🛒 püriert deinen Aufstrich besonders fein. Püriere alles zu einer glatten, cremigen Masse. Schmecke den Aufstrich mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft ab. Notizen Schau auch mal bei Geniale Tricks vorbei. Dort findest du viele hübsche DIY-Ideen

