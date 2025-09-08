Unser Knoblauch-Kartoffelauflauf schmeckt einfach fantastisch

Mit Knoblauch verjagt man Vampire, besagt ein altbekannter Mythos. Na wie gut, dass unser Knoblauch-Kartoffelauflauf voll davon ist. Wer den ersten Bissen genommen hat, muss sich keine Sorgen mehr um die Blutsauger machen. Stattdessen wird man mit extra viel Genuss belohnt. Mmh, lecker!

Knoblauch-Kartoffelauflauf: Leckerbissen aus dem Ofen

Ob Sommer oder Winter, manchmal packt uns einfach die Lust auf deftige Aufläufe. Vor allem, wenn wir uns nach Wohlfühlgerichten sehnen, die uns im Alltag etwas Komfort bieten, lieben wir die herzhaften Ofengerichte. Deshalb schieben wir heute einen aromatischen Knoblauch-Kartoffelauflauf in die Röhre.

Der Aufwand hält sich beim Kochen in Grenzen: Nach maximal 15 Minuten ist die Arbeit getan und wir können uns entspannt zurücklehnen, denn den Rest erledigt der Ofen. Wir müssen lediglich zuerst Kartoffeln schälen und klein schneiden sowie eine Zwiebel und einige Knoblauchzehen abziehen und hacken. Die letzten beiden Zutaten werden in Öl angeschwitzt und mit Sahne abgelöscht. Die Soße verfeinern wir mit Käse, getrockneten Kräutern und frischer Petersilie.

Gut zu wissen: In unserem Leckerwissen teilen wir spannende Hacks und Fakten aus der Welt der Erdäpfel. Erfahre, wieso du Kartoffeln mit kaltem Wasser aufsetzen solltest oder was passiert, wenn du keimende Kartoffeln isst.

Und schon sind wir in den letzten Zügen: Nachdem wir eine Auflaufform eingefettet haben, füllen wir die Kartoffeln und Erbsen hinein und übergießen sie mit der Soße. Nun streuen wir noch etwas Käse über den Knoblauch-Kartoffelauflauf, und unsere Arbeit ist getan. Ab jetzt übernimmt der Ofen.

