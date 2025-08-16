Perfektes Feierabend-Kichererbsengericht: fertig in weniger als 30 Minuten

Für ein herrlich aromatisches Wohlfühlgericht muss es nicht immer etwas Ausgefallenes werden. Manche Gerichte überzeugen gerade durch ihre Einfachheit, simple Zutaten und kinderleichte Zubereitung. Diese Knoblauch-Kichererbsenpfanne ist ganz genau das. Zauber sie dir gleich nach und entdecke dein neues Lieblingsgericht, wenn es schnell gehen muss.

Knoblauch-Kichererbsenpfanne macht zu jeder Zeit glücklich

Ich habe immer wieder Phasen, in denen ich total uninspiriert bin, was das Kochen angeht. Und dadurch stehe ich genau in diesen Phasen oft sehr planlos im Supermarkt herum und fühle mich überwältigt von der schier unendlich Auswahl an Zutaten. Die ganzen leckeren Gerichte, die man theoretisch aus ihnen zaubern könnte, erschlägt mich in solchen Zeiten meist so sehr, dass ich ohne etwas oder nur mit augenscheinlich zufällig zusammengewürfelten Dingen nach Hause komme.

Genau für solche Zeiten habe ich immer ein paar Basics in meinem Schrank, die andere Gerichte entweder aufwerten, genauso gut aber auch ganz eigene Mahlzeiten verwandelt werden können. Dazu zählen unter anderem Reis, Kichererbsen, Knoblauch und diverse Gewürze. Und soll ich dir einmal etwas verraten? Viel mehr brauchst du für eine würzige Knoblauch-Kichererbsenpfanne gar nicht!

Ansonsten fehlt nur noch Gemüsebrühe, die die meisten sowieso schon im Schrank haben, Kokoscreme, die du mittlerweile überall gut bekommst. Alternativ kannst du auch eine andere pflanzliche Kochcreme geben, dann fehlt bloß der leichte Kokos-Hauch.

Und genauso simpel wie die Zutatenliste ist die Zubereitung. Das einzige, was hier wirklich zerkleinert werden muss, sind die Knoblauchzehen. Wenn du bereits einen Reiskocher 🛒 besitzt, dann wird der Kochvorgang sogar noch unkomplizierter! Also, worauf wartest du? Zauber dir diese würzige Knoblauch-Kichererbsenpfanne gleich selbst!

Knoblauch-Kichererbsenpfanne Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Basmatireis

6 Knoblauchzehen

etwas neutrales Pflanzenöl zum Anbraten

1 Dose (480 g) Kichererbsen

5 g frische Petersilie glatt

1 TL Paprikapulver geräuchert

1/2 TL Kreuzkümmel

200 ml Gemüsebrühe

100 ml Kokoscreme z.B. online hier 🛒 verfügbar

Salz und Pfeffer nach Geschmack

100 g frischer Babyspinat

1 EL Zitronensaft Zubereitung Koche den Reis nach Packungsangaben in leicht gesalzenem Wasser oder einem Reiskocher 🛒

Ziehe die Knoblauchzehen ab und zerkleiner sie in einer Knoblauchreibe 🛒 . Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne und brate ihn für 2-3 Minuten an, bis er anfängt zu duften, ohne sich zu bräunen.

Lass währenddessen die Kichererbsen abtropfen und brate sie anschließend für 4-5 Minuten mit an, bis sie an den Rändern goldbraun und knusprig werden.

Wasche die Petersilie und tupfe sie trocken. Schneide sie anschließend klein.

Würze alles mit Paprikapulver und Kreuzkümmel, bis alles gleichmäßig bedeckt ist.

Gieße die Gemüsebrühe dazu und lass sie einmal aufkochen.

Reduziere die Hitze und rühre die Kokoscreme unter. Lass sie köcheln, bis die Soße leicht eindickt und schmecke sie dann mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche in der Zwischenzeit den Spinat und schleuder ihn trocken. Hebe ihn zusammen mit dem Zitronensaft unter und gare alles für 1-2 Minuten, bis der Spinat zusammenfällt.

Richte den Reis auf Tellern an, gieße die Kichererbsen-Mischung darüber und bestreue alles gleichmäßig mit der frischen Petersilie.

