Knoblauch-Parmesan-Butter: Dieser Brotaufstrich darf beim Grillen nicht fehlen

Vorweg eine kleine Warnung: Unsere Knoblauch-Parmesan-Butter ist wirklich sehr, sehr knoblauchlastig. Wem es egal ist, wem er am selben Tag noch so über den Weg läuft, der kann sie also ruhig schon morgens aufs Brot schmieren. Alle anderen genießen die würzige Butter am Abend auf der Stulle. Entgehen lassen, sollte man sich diesen Aufstrich auf keinen Fall, und genau deshalb bekommst du von uns heute das Rezept zum Nachmachen.

Würzige Knoblauch-Parmesan-Butter

Wer erst einmal von der würzigen Knobi-Butter probiert hat, der kann gar nicht mehr aufhören, davon zu essen. Sie schmeckt als Basis auf einer Scheibe Brot, die man anschließend mit saftigen Tomaten, knackigen Radieschen oder milder Gurke belegt. Oder im Frühling, wenn endlich die Grillsaison wieder startet.

Aber soweit sind wir noch nicht, und trotzdem wollen wir auf die Knoblauch-Parmesan-Butter nicht mehr verzichten. Besonders lecker ist sie in Kombination mit frisch gebackenem Baguette oder Brot. Wenn du es toastest und die Butter direkt darauf verstreichst, dann schmilzt sie so schön. Hach, läuft dir auch schon das Wasser im Mund zusammen?

Du siehst: Genuss kann durchaus auch mit Kleinigkeiten kreiert werden. Für unsere Knoblauch-Parmesan-Butter brauchst du lediglich eine Handvoll Kräuter und natürlich Butter, Knoblauch und Parmesan. Alle Zutaten werden miteinander vermengt und mit Salz und Pfeffer verfeinert.

Wenn du magst, rolle die Knoblauch-Parmesan-Butter anschließend mithilfe von Backpapier zusammen und lege sie in den Kühlschrank. Von der fest gewordenen Rolle kannst du später Scheiben abschneiden und hübsch auf dem Tisch oder Buffet drapieren.

Die kulinarische Welt hat jede Menge Aufstriche zu bieten. Neben Klassikern wie Pestos gehören dazu auch Kreationen wie unser Dattel-Curry-Dip und deftiges veganes Mett aus Reiswaffeln. Wir lieben außerdem diese Zwiebelbutter mit karamellisierten Zwiebeln und diesen Avocado-Cashew-Aufstrich. Na, für welche Idee schlägt dein Herz?