Knuspriges Knoblauch-Parmesan-Hühnchen aus dem Airfryer

Wir heizen mal wieder die Heißluftfritteuse an und gönnen uns heute leckeres Knoblauch-Parmesan-Hühnchen aus dem Airfryer. Dafür verwenden wir Hühnerflügel, die wir zunächst nur simpel würzen und garen, dann noch einmal in einer einfachen Soße wenden und erneut in die Fritteuse geben. Was dabei herauskommt? Am besten probierst du es selbst aus!

Wir machen Knoblauch-Parmesan-Hühnchen im Airfryer

Die Heißluftfritteuse ist längst mehr als nur ein Trend – sie hat sich als echte Geheimwaffe in der modernen Küche etabliert. Durch die heiße Luftzirkulation gelingt es, Speisen mit deutlich weniger Fett zuzubereiten, ohne dabei auf knusprigen Genuss zu verzichten. Das macht dieses Knoblauch-Parmesan-Hühnchen aus dem Airfryer nicht nur unglaublich lecker, sondern auch leichter als herkömmlich frittierte Gerichte. Zudem spart die Zubereitung im Airfryer Zeit, da das Hühnchen schneller gart als im Backofen und die Küche frei von spritzendem Fett bleibt – anschließendes Putzen kann man sich also sparen.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Zubereitung ist denkbar einfach! Egal, ob du ein schnelles Abendessen für die Familie zaubern möchtest oder Gäste mit einem besonderen Snack verwöhnen willst – dieses Rezept ist immer eine gute Wahl. Besonders an geselligen Abenden oder bei einem gemütlichen Filmabend kommt das würzige Hähnchen mit seiner goldenen Parmesankruste bestens an. Serviere es mit knackigem Salat, knusprigen Süßkartoffelpommes oder einem cremigen Dip und schon hast du ein Gericht, das sowohl optisch als auch geschmacklich überzeugt.

Übrigens: Für Meal-Prep-Fans ist das Knoblauch-Parmesan-Hühnchen ebenfalls eine geniale Option. Bereite eine größere Menge zu, bewahre sie im Kühlschrank auf und genieße das zarte Fleisch am nächsten Tag kalt im Wrap, auf einem Sandwich oder als proteinreichen Snack für zwischendurch.

Knoblauch-Parmesan-Hühnchen aus dem Airfryer

Portionen 3

Zutaten

12 Hühnerflügel

1/2 EL Backpulver

1/2 TL Knoblauchgranulat

1/2 TL Salz

1/4 TL Pfeffer

1 Knoblauchzehe

1 1/2 EL Parmesan gerieben

1 1/2 EL Butter

1 EL Olivenöl

1 Spritzer Zitronensaft Zubereitung Tupfe die Hüherflügel trocken und teile sie am Gelenk. Gib sie in eine Schüssel, streue Backpulver, 1/4 TL Knoblauchgranulat, 1/4 TL Salz und Pfeffer darüber und vermenge alles gut.

Lege die Fleischstücke in die Heißluftfritteuse und gare sie darin 10 Minuten bei 190 °C. Wende sie und gare sie weitere 10 Minuten.

Ziehe derweil den Knoblauch ab und hacke ihn. Reibe den Parmesan.

Zerlasse die Butter mit dem Öl in einer Pfanne und schwitze den Knoblauch darin an, bis er duftet. Würze die Soße mit Zitronensaft, dem restlichen Knoblauchgranulat und Salz.

Fülle die Fleischstücke in eine große Schüssel und gib die Soße sowie den Parmesan dazu. Vermenge alles gut und gare das Fleisch anschließend weitere 5-10 Minuten bei 200 °C in der Heißluftfritteuse.

