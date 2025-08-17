Eine Pilzpfanne, die noch besser als auf dem Jahrmarkt schmeckt

Wenn es dir wie mir geht und du auf Streetfood stehst, dann musst du diese Knoblauch-Parmesan-Pilze unbedingt probieren! Sie sind ganz schnell und kinderleicht nachgemacht, bringen dir herrlich würzige Champignons auf den Teller und schonen sogar deinen Geldbeutel – du wirst gleich verstehen, wieso. Also, ab in die Küche und brate dir eine Portion Glückseligkeit!

Knoblauch-Parmesan-Pilze: noch besser als auf der Kirmes

Du kennst das doch auch: Du schlenderst über einen Jahrmarkt und dann siehst und riechst du sie schon von weitem: die dampfenden Pilzpfannen. In großen, gusseisernen Schalen brutzeln die Champignons vor sich hin, geschwenkt in ordentlich Öl, mit köstlicher Soße dazu. Doch so sehr der Magen auch knurrt, fragt man sich bei den Preisen manchmal, ob hinter den Kulissen heimlich Trüffel dazugemischt werden.

Mit diesem Rezept für Knoblauch-Parmesan-Pilze kannst du dein Verlangen nach dem typischen Kirmes-Snack kinderleicht und ganz ohne Gedränge in der eigenen Küche nachmachen. Und ehrlich gesagt finde ich sie so sogar noch leckerer als auf dem Rummel.

Die Basis bilden braune Champignons. Du kannst natürlich auch zu den Weißen greifen, allerdings finde ich ihre braunen Verwandten deutlich passender. Sie sind aromatischer, etwas fester und vertiefen durch das anbraten ihren leicht nussigen Geschmack. In Kombination mit ordentlich Knobi, etwas Butter und zum Schluss dem Parmesan verwandeln sie das Gericht in eine wahre Köstlichkeit.

Die Knoblauch-Parmesan-Pilze sind eine würzige Vorspeise und Beilage, können, in Kombination mit einem frischen Salat und zum Beispiel ein paar Kartoffeln, aber auch herrlich zu einem Hauptgericht umgewandelt werden. Hole dir ein Stück Kirmes-Gefühl in die eigenen vier Wände und zauber diese Pilzpfanne schnell nach, immerhin braucht sie maximal 20 Minuten und dann kannst du sie auch schon verspeisen.

Knoblauch-Parmesan-Pilze Dominique 4.75 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g braune Champignons

4 Knoblauchzehen

etwas frische Petersilie

etwas neutrales Pflanzenöl

45 g Butter

1/2 TL Salz

1/4 TL Pfeffer

70 g Parmesan Zubereitung Putze die Champignons, entferne harte Stielenden und halbiere sehr große Pilze.

Ziehe die Knoblauchzehen ab und zerkleinere sie mit einer Knoblauchreibe 🛒 . Wasche die Petersilie, tupfe sie trocken und schneide sie nach deinem Geschmack klein.

Erhitze in einer großen Pfanne das Öl und die Butter bei mittlerer Hitze, bis die Butter vollständig zerlaufen ist.

Gib die Champignons in die Pfanne und brate sie unter gelegentlichem Rühren 8-10 Minuten, bis sie goldbraun gefärbt sind.

Füge den Knoblauch zusammen mit Salz und Pfeffer hinzu und brate es für 2-3 Minuten mit an, bis der Knoblauch duftet.

Nimm die Pfanne vom Herd und streue den Parmesan über die Pilze. Hebe ihn vorsichtig unter, sodass alles gleichmäßig bedeckt ist.

Bestreue die Pilze vor dem Servieren mit der gehackten Petersilie.

