Handlich, würzig, perfekt für den Grillabend: Knoblauch-Parmesan-Hähnchenspieße

Die Sonne scheint, der Sommer ist zurück und mit ihm die Lust zu grillen. Dafür dürfen die richtigen Rezepte nicht fehlen. Eines ist dieses für Knoblauch-Parmesan-Hähnchenspieße. Heize den Grill an und lass uns loslegen.

Knoblauch-Parmesan-Hähnchenspieße: die knusprige Antwort auf Grillfleisch

Die Kombination von Knoblauch und Käse ist klassisch und einfach lecker. Sie verleiht den Hähnchenspießen Raffinesse und ganz viel Aroma.

Beginne damit, die Marinade anzurühren. Sie besteht aus Olivenöl, Knoblauch, Parmesan, Zitronensaft, Honig, Kräutern und Paprikapulver sowie Salz und Pfeffer. Bereite dann das Hähnchen vor und schneide es in Würfel. Gib diese in die Marinade und lass sie am besten mindestens 15 Minuten, besser noch über Nacht, darin ziehen.

Spieße die marinierten Hähnchenwürfel auf Holzspieße und dann können sie auch schon auf dem Rost Platz nehmen.

Damit die Holzspieße beim Grillen nicht verbrennen, solltest du sie vorher mindestens 30 Minuten in Wasser einweichen.

Die Mischung aus Parmesan und Knoblauch umhüllt das Fleisch und sorgt dafür, dass beim Garen ein herrlich würziger Duft entsteht. Besonders schön: Die Knoblauch-Parmesan-Hähnchenspieße eignen sich nicht nur für den Grill. Du kannst sie im Ofen zubereiten oder in einer Pfanne braten – ideal, wenn das Wetter doch mal nicht mitspielt.

Das Rezept kombiniert bekannte Zutaten auf eine Weise, die überrascht. Du bereitest etwas Einfaches zu, das einfach unvergleichlich lecker schmeckt. Worauf wartest du also noch? Lege los!

Knoblauch-Parmesan-Spieße Anke 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 Holzspieße Zutaten 1x 2x 3x 3 Knoblauchzehen

2 EL Öl

50 g Parmesan gerieben

1 EL Zitronensaft

1 TL Honig optional

1 TL italienische Kräuter z.B. Oregano, Basilikum, Thymian

1/2 TL Paprikapulver

Salz und Pfeffer

500 g Hähnchenbrust

2 EL Paniermehl Zubereitung Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein.

Gib ihn zusammen mit dem Öl, Parmesan, Zitronensaft, Honig, den Kräutern, dem Paprikapulver sowie Salz und Pfeffer in eine Schüssel. Verrühre alles miteinander.

Schneide das Hähnchen in Stücke und gib diese in die Marinade. Lass sie darin mindestens 15 Minuten ziehen, am besten noch über Nacht.

Weiche die Holzspieße 30 Minuten in Wasser ein, damit sie beim Grillen nicht anbrennen.

Stecke die marinierten Hähnchenstücke auf die Spieße, lass etwas Platz zwischen ihnen.

Für extra Knusprigkeit kannst du noch Paniermehl drüberstreuen.

Heize den Grill an und grille die Knoblauch-Parmesan-Spieße 10-12 Minuten. Wende sie dabei regelmäßig. Notizen Du kannst die Knoblauch-Parmesan-Spieße auch bei 200 °C Ober-/Unterhitze für 15 Minuten im Ofen garen.

