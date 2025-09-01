Diese cremige Pasta ist das perfekte Feierabendgericht

Du kennst das garantiert auch: Ein anstrengender Arbeitstag ist vorbei, du kommst zurück in deine Wohnung, der Magen knurrt, aber die Motivation, sich noch lange in die Küche zu stellen, hat sich bereits ins Wochenende verabschiedet. Und das, obwohl doch gerade erst Montag ist! Aber du darfst durchatmen, denn diese Knoblauch-Pilz-Pasta ist da genau das Richtige für dich!

Knoblauch-Pilz-Pasta: Wohlfühlgericht im Handumdrehen nachgezaubert

Für mich sind Nudeln oft die Rettung, wenn ich ein einfaches, schnelles Gericht brauche, dass mich nicht nur satt, sondern auch ein wenig glücklich macht. Dementsprechend probiere ich immer wieder neue Zubereitungen aus, die sich mit wenigen Handgriffen und ohne lange Spül-Session im Anschluss zaubern lassen.

Diese Knoblauch-Pilz-Pasta trifft hier genau ins Schwarze. Die Nudeln kochen sich quasi von selbst, geschnippelt werden müssen nur Zwiebeln und Knoblauch und das war es auch schon. Schon während die Zutaten im Topf und der Pfanne ziehen, kannst du die ersten Sachen abspülen, denn seien wir mal ehrlich: Nach dem Essen noch das Küchenchaos zu beheben, ist immer ein Akt, der Überwindung braucht. Auch wenn es gestärkt und mit einem Bauch voller Knoblauch-Pilz-Pasta natürlich etwas einfacher fallen sollte.

Das Rezept ist nicht nur kinderleicht und schnell gemacht, sondern auch ein Beweis, dass man mit wenigen Zutaten ein herrlich cremiges, sättigendes Wohlfühlgericht zaubern kann. Und wenn es dir wie mir geht, dann hast du die meisten Zutaten bereits im Schrank stehen.

Zwiebeln und Knoblauch habe ich wirklich immer da. Auch die ein oder andere Packung Nudeln findet sich immer in einem meiner Küchenschränke. Du kannst hier natürlich zu deinen Lieblingsnudeln greifen, es empfiehlt sich aber, eine Sorte zu nehmen, die Soßen besonders gut aufnehmen kann. Also nur noch die frischen Zutaten, Käse und Sahne aus dem Supermarkt holen und dann kann auch schon losgekocht werden! Lass es dir schmecken.

Knoblauch-Pilz-Pasta Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Penne

2 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

500 g braune Champignons

etwas neutrales Pflanzenöl

100 ml Kochsahne

3 Stängel Thymian

100 g Parmesan

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Bereite die Penne nach den Angaben auf der Packung zu. Fange beim Abgießen ungefähr 150 ml des Kochwassers auf.

Schäle währenddessen die Zwiebeln und Knoblauchzehen und schneide beides in feine Würfel. Putze die Pilze mit einer Pilzbürste 🛒 und schneide sie in Scheiben.

Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne. Schwitze Zwiebeln und Knoblauch glasig darin an. Gib die Champignons dazu und brate sie bei mittlerer Hitze für 3-4 Minuten mit an.

Lösche alles in der Pfanne mit der Sahne ab. Gib nach und nach das abgefangene Nudelwasser hinzu, bis die Soße die gewünschte Konsistenz hat.

Wasche den Thymian und tupfe ihn trocken. Zupfe ihn klein.

Vermenge Nudeln, Thymian und Parmesan in der Pfanne, sodass alles gleichmäßig von der Soße bedeckt ist. Schmecke sie am Ende mit Salz und Pfeffer ab.

