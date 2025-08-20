Deftiges vom Grill: Knoblauch-Rosmarin-Steaks

Auch wenn viele passionierte Steak-Fans beim Würzen ihres Fleischs lediglich auf Salz und Pfeffer schwören, muss es manchmal eben doch eine Marinade sein. Magst du es deftig-rustikal, dann probiere doch mal unsere Knoblauch-Rosmarin-Steaks.

So gelingt das perfekte Knoblauch-Rosmarin-Steak auf dem Grill

Noch zeigt sich der Sommer von seiner schönen Seite. Und auch wenn einen passionierten Griller kein Wetter davon abhalten kann, ein Steak auf dem Rost zu brutzeln, so macht ein BBQ bei schönem Wetter doch am meisten Spaß. Raucht bei dir auch schon die Grillkohle und du kannst es gar nicht abwarten, ein ordentliches Stück Fleisch auf dem Grill zu brutzeln? Dann solltest du dieses Rezept für Knoblauch-Rosmarin-Steaks unbedingt kennen.

Das Fleisch klebt beim Grillen am Rost fest? Mit diesen Tipps kannst du es verhindern.

In Knoblauch und Rosmarin marinierte Steaks mögen auf den ersten Eindruck vielleicht etwas langweilig klingen. Doch das ist nicht der Fall. Vielmehr wird das Fleisch durch die Marinade würzig und wunderbar zart.

Die Marinade besteht lediglich aus klein geschnittenem Knoblauch, gehacktem Rosmarin, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Vermische alle Zutaten in einer Schüssel miteinander und lege die Steaks darin für mindestens eine Stunde lang ein.

Danach kannst du sie auf den vorgeheizten Grill legen und pro Seite rund zwei bis vier Minuten garen. Wie lange das Fleisch auf dem Feuer bleibt ist davon abhängig, welche Garstufe du bevorzugst. Verwende zu Wenden unbedingt eine Zange, damit du das Fleisch beim Wenden nicht beschädigst und kein Fleischsaft auslaufen kann. Wie wäre es mit leckerem Grillgemüse, eine Backkartoffel vom Grill oder einem Zucchini-Grillbrot als Beilage dazu?

Nur Steaks vom Grill ist nicht genug. Wenn die Grillkohle schon einmal angeheizt wurde, dann dürfen dieses Buttermilch-Hähnchen, Rippchen oder selbst gemachte Grillfackeln ebenfalls nicht fehlen.

Knoblauch-Rosmarin-Steaks Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Ziehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Knoblauchzehen

4 Zweige frischer Rosmarin

1/2 Zitrone

6 EL Olivenöl

1 TL grobes Meersalz

Pfeffer frisch gemahlen

4 Steaks à 200 g, z.B. Ribeye oder Rumpsteak Zubereitung Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Zupfe die Nadeln von den Rosmarinzweigen und hacke sie grob. Presse den Saft der 1/2 Zitrone aus.

Gib Knoblauch, Rosmarin, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer in eine große Schüssel und verrühre die Marinade.

Lege die Steaks in die Schüssel und reibe sie gründlich mit der Marinade ein. Decke die Schüssel ab und stelle das Fleisch mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank.

Heize den Grill vor.

Lege die Steaks auf den heißen Rost und grille sie je nach gewünschtem Gargrad 2-4 Minuten pro Seite. Wende das Fleisch nur einmal und benutze dabei eine Grillzange 🛒

Lege die Steaks nach dem Grillen auf einen Teller und lass sie 2-3 Minuten ruhen, damit sich der Fleischsaft verteilt. Serviere sie dann mit passenden Beilagen und Dips.

