Knoblauchbrot aus dem Airfryer: auch lecker als Grillbeilage

Die Heißluftfritteuse ist für viele aktuell das liebste Küchengerät. Zurecht, denn man kann in ihr fast alles zubereiten. Dabei spart man oft noch Energie, Zeit und jede Menge Öl. Eines unserer Lieblingsrezepte ist momentan das Knoblauchbrot aus dem Airfryer. Es ist in nur wenigen Minuten fertig und damit der ideale Snack, wenn es schnell gehen muss.

Knoblauchbrot aus dem Airfryer: der Geheimtipp

Knoblauchbrot ist längst ein Klassiker, insbesondere in der mediterranen Küche. In Italien etwa wird das „Pane all’Aglio“ häufig als Antipasti gereicht, um das Essen mit einer herzhaften Note zu eröffnen. Auch in anderen Kulturen, etwa im Mittleren Osten, sind Brote mit Knoblauch beliebt – hier wird oft Fladenbrot mit einer Mischung aus Knoblauch und Kräutern bestrichen und gebacken.

Kaum ein Gericht ist so leicht gemacht und dabei so lecker. Bereitest du das Knoblauchbrot dann noch im Airfryer zu, ist es im Nullkommanichts fertig.

Welches Brot du verwendest, ist ganz dir überlassen. Wir nehmen ein kleines Baguette, das wir in Scheiben schneiden. Du kannst aber auch genauso gut Toast oder ein anderes Weißbrot verwenden. Auch Vollkornbrot eignet sich sehr gut.

Für den verführerischen Geschmack brauchst du nur gehackten Knoblauch, Petersilie mit weicher Butter und geriebenem Käse vermengen. Die Mischung streichst du dann auf die Brotscheiben und schon können sie in die Heißluftfritteuse. Keine 10 Minuten später kannst du dein Knoblauchbrot aus dem Airfryer auch schon genießen.

Das klingt doch nach einem perfekten Snack, oder? Es schmeckt auch gut als Vorspeise oder ergänzt Suppen hervorragend.

Knoblauchbrot aus dem Airfryer Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 EL Knoblauch

frische Petersilie

1,5 EL Butter weich

100 g Käse gerieben

1 kleines Baguettebrot Zubereitung Heize deine Heißluftfritteuse auf 190 °C vor. Hacke Knoblauch und Petersilie klein und vermische beides mit der weichen Butter und dem geriebenen Käse in einer Schüssel 🛒 Schneide das Baguette in Scheiben und bestreiche es mit der Kräuter-Käse-Butter. Platziere die Brotscheiben im Korb der Fritteuse und backe sie für etwa 6 Minuten. Überprüfe die Knoblauchbrote nach der Hälfte der Zeit im Airfryer und streue gegebenenfalls noch etwas Käse über sie. Serviere die Brote, sobald sie goldbraun und knusprig sind.

