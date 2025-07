Dieses Knoblauchbutter-Hühnchen versetzt Knoblauch-Fans in den Genuss-Himmel

Koche die Penne in einem großen Topf 🛒 mit reichlich Salzwasser nach Packungsangabe al dente. Gieße sie ab und stelle sie beiseite.

Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn in feine Stücke. Gib die weiche Butter in eine Schüssel und verrühre sie mit dem Knoblauch. Zupfe die Thymianblätter von den Stielen und rühre sie ebenfalls unter die Butter. Gib Paprikapulver, Salz und Pfeffer zu Butter, verrühre alles gründlich zu einer homogenen Masse und würze alles abschließend mit einem Spritzer Zitronensaft.

