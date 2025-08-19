Ofen oder Airfryer: Diese Knoblauchfritten sind unverschämt lecker

Pommes sind die wohl beliebteste Beilage zu Burger. Aber diese Knoblauchfritten sind so unfassbar köstlich, dass man sie am liebsten auch solo futtern möchte. Unser Tipp: einfach machen! Wer sagt denn, dass Pommes frites keine eigenständige Mahlzeit sein können? Eben!

Rezept für Knoblauchfritten: einfach, würzig, gut

Unsere Knoblauchfritten sind wie viele unserer Rezepte supereinfach gemacht. Aus einer Handvoll Zutaten hast du in etwa einer halben Stunde knusprige Kartoffelsticks mit extra viel Geschmack gezaubert. Dabei bleibt es dir überlassen, ob du für die Zubereitung auf Pommes aus dem Tiefkühlfach zurückgreifst oder diese selbst herstellst. Wenn du dich für die erste Option entscheidest, liegen deine Fritten natürlich schneller auf dem Teller.

Wenn du dich für gekaufte Pommes entscheidest, solltest du sie beim Backen am besten auf ein Ofengitter legen und nicht auf ein Blech. Dieses schiebst du unter das Gitter. Wieso? Tiefgekühlte Pommes frites verlieren beim Backen viel Wasser. Platzierst du sie auf einem Blech, kann die austretende Flüssigkeit nicht entweichen, sodass die Kartoffelstücke darin liegen. Am Ende werden sie dann leider labberig statt knusprig. Legst du sie stattdessen auf ein Gitter und schiebst ein Blech darunter, kann das Wasser abtropfen und landet auf dem Blech. Das Ergebnis: Die Pommes werden deutlich krosser. Alternativ kannst du die Fritten übrigens auch in der Heißluftfritteuse zubereiten.

Ob gekauft oder frisch gemacht: Während deine Pommes frites backen, kümmerst du dich um das Knoblauch-Kräuter-Öl, in dem die fertig gebackenen Fritten später gewendet werden. Dafür schälst du Knoblauch und hackst ihn fein. Außerdem braust du Petersilie und Rosmarin fein, die du danach ebenfalls hackst. Beides wird mit Öl vermischt. Würze das Ganze mit Salz und Pfeffer und gieße es anschließend über die Pommes. Am besten würzt du nun noch einmal nach. Fertig sind sie, die Knoblauchfritten!

Spätestens, wenn du unsere Loaded Fries mit Tomaten und Feta probierst, merkst du, dass Pommes sehr wohl eine Hauptmahlzeit sein können. Auch diese Chili Cheese Fries mit Hackfleischsoße kannst du solo genießen. Wie du Gitterkartoffeln selber machen kannst, erfährst du ebenfalls bei uns.