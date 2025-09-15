Schneller Liebling mit Knusperfaktor: Knödeltaler aus dem Airfryer

Wenn es einen Beweis dafür gibt, dass aus Resten kleine Köstlichkeiten entstehen können, dann sind es definitiv diese Knödeltaler aus dem Airfryer. Gestern noch schnöde Beilage, heute der Star deines Esstischs! Die kleinen, flachen Leckerbissen zaubern jedem ein Lächeln ins Gesicht – und das in 20 Minuten.

Vielseitige Knödeltaler aus dem Airfryer

Die Knödeltaler aus dem Airfryer sind so schnell zubereitet, dass selbst die ungeduldigsten Esser kaum Zeit haben, „Wann gibt’s Essen?“ zu fragen. Alles, was du brauchst, ist etwas Knödelteig – sei es frisch oder aus Resten und deine Fantasie. Käse, Speck, Zwiebeln oder sogar Gemüse? Alles geht, nichts muss. Du formst kleine Taler, belegst sie und gibst sie in den Airfryer.

Knödeltaler sind ein echtes Allround-Gericht, was sie besonders bei Familien beliebt macht. Für Kinder kannst du die Taler mild halten, perfekt mit Apfelmus oder einem cremigen Dip serviert. Erwachsene freuen sich über würzigere Varianten, beispielsweise mit Parmesan und Rucola belegt oder zu einem bunten Salat. Sogar als vegetarische oder vegane Option lassen sie sich super anpassen, indem du einfach die Zutaten entsprechend variierst.

Das gemeinsame Essen macht richtig Spaß: Jeder kann sich seine Taler individuell belegen und kombinieren. Außerdem ist die Zubereitung im Airfryer energiesparend und hinterlässt kaum Abwasch – ein weiterer Pluspunkt für den Familienalltag.

Ob als Hauptgericht, Beilage oder schneller Snack zwischendurch: Knödeltaler aus dem Airfryer sind unkompliziert, wandelbar und ein echter Genuss für jeden Geschmack. Probiere es aus, und du wirst sehen: Sie kommen bei Groß und Klein gut an!

Wir in der Leckerschmecker-Redaktion lieben unsere Heißluftfritteuse und können gar nicht genug bekommen von schnellen, unkomplizierten Gerichten aus dem kleinen Ofen. Aktuell bereiten wir sehr gerne die Zucchiniröllchen aus dem Airfryer zu oder bunt gefüllte Paprika. Klassiker wie Kartoffelpuffer machen wir zur Abwechslung auch gerne mal in der Heißluftfritteuse. Was landet als Nächstes in deinem Airfryer?

Knödeltaler aus dem Airfryer Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 350 g Kloßteig aus dem Kühlregal, online z.B. hier 🛒

100 g Schmand

2 Tomaten

2 TL frische Kräuter

50 g Streukäse Zubereitung Teile den Kloßteig in 4 Portionen und forme aus jeder eine kleine flache Pizza.

Bestreiche die Taler mit dem Schmand. Wasche die Tomaten und würfle sie klein.

Belege die Knödeltaler mit den Tomatenwürfeln, den frischen Kräutern und dem Streukäse.

Lege die Knödeltaler in deinen Airfryer. Backe sie 10 Minuten bei 180 °C. Wende sie nach der Hälfte der Zeit einmal.

