Tacos mit Suchtpotenzial: dank Käse, Bohnen und Chipotle

Ob Taco Tuesday oder nicht: Für mich ist immer Taco-Zeit, wenn diese knusprigen Dinger auf dem Teller liegen. Und das Beste: Du brauchst keine lange Einkaufsliste oder Küchenakrobatik. Eine einfache Bohnen-Käse-Füllung, schnell gemacht, getoppt mit frischer Zwiebel, Kräutern und der wohl leckersten Chipotle-Soße aller Zeiten.

Spicy, creamy, crunchy: knusprige Bohnen-Käse-Tacos

Tacos sind für mich ein richtiges Comfort Food. Vor allem, wenn sie auch noch knusprig in der Pfanne ausgebacken sind. Gerade das würzige Bohnenstampf in Kombination mit dem geschmolzenen Käse macht das Ganze so unbeschreiblich herzhaft. Die fleischlose Taco-Version steht den klassischen in nichts nach. Wenn du den Käse durch eine pflanzliche Alternative ersetzt und auch bei den Zutaten für die Mayonnaise auf vegane Produkte zurückgreifst, kommt das Gericht sogar völlig ohne tierische Produkte aus. Im Geschmack bleibt es dennoch riesig. Hunger bekommen? Legen wir los!

Zuerst rühren wir aus Chipotle-Salsa, Mayo, Joghurt, Koriander und Limettensaft die Chipotle-Mayo an. Danach braten wir Bohnen mit Knoblauch und Gewürzen in der Pfanne und zerdrücken sie zu einem stückigen Brei. Anschließend geht’s ans Zusammenfügen der einzelnen Bestandteile. Verteile etwas Chipotle-Mayo auf den Tortillas, genauso wie etwas von der Bohnenmasse. Danach bestreust du das Ganze mit Käse, Zwiebeln und gehacktem Koriander. Klappe die Tacos zu und brate sie in einer Pfanne mit ein wenig Öl von beiden Seiten knusprig. Jetzt ist nur noch genießen angesagt!

Du kannst deine knusprigen Bohnen-Käse-Tacos natürlich sofort und pur genießen. Oder du servierst zusätzlich dazu eine selbst gemachte Guacamole oder Salsa Verde. Auch ein mexikanischer Tomatensalat mit Mais schmeckt hervorragend als Beilage. Und als Drink gönnst du dir einen spritzigen Virgin Mojito. Lass es dir schmecken!

Knusprige Bohnen-Käse-Tacos Olivia 3.77 ( 21 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Limette

1 Bund frischer Koriander

1 Schalotte

2 Knoblauchzehen

2 EL Mayonnaise

2 EL griechischer Joghurt

1/2 TL Knoblauchpulver

Chipotle-Salsa nach gewünschter Schärfe, z. B. diese hier 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack

neutrales Öl zum Braten

1 Dose schwarze Bohnen 400 g

1/2 TL Kreuzkümmel gemahlen

1/2 TL Koriander gemahlen

60 ml Wasser

6 kleine Tortillas

60 g geriebener Käse nach Wahl Zubereitung Presse den Saft der Limette aus. Wasche, trockne und hacke den Koriander fein. Schäle die Schalotte und den Knoblauch und hacke beides klein.

Verrühre für die Chipotle-Mayo in einer kleinen Schüssel Mayonnaise, griechischen Joghurt, etwas gehackten Koriander, Knoblauchpulver, Chipotle-Salsa und 2 TL Limettensaft. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne. Schwitze den Knoblauch kurz darin an. Füge die Bohnen, Kreuzkümmel, Koriander und Wasser hinzu und lass alles für 2-3 Minuten köcheln. Würze mit Salz und Pfeffer. Zerdrücke die Bohnen mit einem Holzlöffel oder Kartoffelstampfer, bis eine noch leicht stückige Masse entsteht.

Bestreiche die Tortillas mit Chipotle-Soße. Verteile jeweils auf einer Hälfte etwas von der Bohnenmasse. Streue dann Zwiebeln, gehackten Koriander und Käse über die Hälfte mit den Bohnen. Klappe die Tortillas zu und drücke sie leicht an.

Erhitze nochmals etwas Öl bei mittlerer Hitze in einer Pfanne. Brate die Tacos nun von beiden Seiten goldbraun und knusprig.

Serviere die Tacos auf Tellern mit der restlichen Chipotle-Mayo.

