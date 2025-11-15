Knuspriger Feta aus dem Airfryer: in nur 15 Minuten zubereitet

In der mediterranen Küche darf Feta einfach nicht fehlen: ganz gleich, ob als Zutat in einem Salat, in einem Teigmantel gebacken als Beilage, verarbeitet zu einem cremigen Dip oder einfach pur als Snack für Zwischendurch. Richtig lecker ist auch knusprig gebackener Feta aus dem Airfryer. So wird er von außen schön kross und bleibt im Inneren weich. Probiere es unbedingt aus.

Rezept für knusprigen Feta aus dem Airfryer

Feta landet bei mir öfter mal auf dem Tisch. Ich liebe den salzigen Käse einfach in einem knackigen Salat und backe ihn mir öfter in Blätterteig gewickelt im Ofen als schnelles Abendessen. Meine neueste Entdeckung aber ist knusprig gebackener Feta aus dem Airfryer. Dafür paniere ich den Käse und lege ihn für wenige Minuten in die Heißluftfritteuse. Heraus kommt dabei eine mediterrane Köstlichkeit, die einfach immer schmeckt.

Die Vorteile der Zubereitung von knusprigem Feta aus dem Airfryer liegen auf der Hand. Für das Gericht brauchst du insgesamt nur 15 Minuten. Gleichzeitig brauchst du für das Ausbacken viel weniger Fett. Perfekt, oder?

Bereite für den Feta zuerst eine klassische Panierstraße vor. Verquirle ein Ei in einem tiefen Teller, streue Mehl auf einen zweiten und Semmelbrösel auf einen dritten Teller. Würze die Brösel noch mit getrocknetem Oregano, Paprikapulver und etwas Pfeffer. Tupfe dann den Feta trocken und wälze ihn nacheinander in Mehl, Ei und den Semmelbröseln. Besprühe den Käse anschließend dünn mit Olivenöl und backe ihn für zehn Minuten im vorgeheizten Airfryer bei 180 Grad. Wende den Käse nach fünf Minuten einmal, so wird er von beiden Seiten gleichmäßig knusprig.

Der panierte Feta ist perfekt als leichte vegetarische Mahlzeit an warmen Tagen und die beste Begleitung zu einem frischen Salat. In Stücke geschnitten macht er sich bei einem BBQ auch gut als Fingerfood oder als Beilage zu gegrilltem Fisch. Tipp: Beträufle den Feta noch warm mit etwas flüssigem Honig. Der Geschmack aus salzigen und süßen Aromen harmoniert perfekt miteinander.

Probiere auch mal den gebackenen Feta mit Riesenbohnen, eine Feta-Pasta oder ein Feta-Hähnchen.

Knuspriger Feta aus dem Airfryer Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Feta am Stück

1 Ei

2 EL Weizenmehl

4 EL Semmelbrösel

1/2 TL getrockneter Oregano

1/2 TL Paprikapulver

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen

etwas Olivenöl-Spray zum Backen Zubereitung Nimm den Feta aus der Verpackung und tupfe ihn mit Küchenpapier trocken. Verquirle das Ei in einem tiefen Teller. Gib Mehl und Semmelbrösel jeweils auf separate Teller. Würze die Semmelbrösel mit Oregano, Paprikapulver und etwas Pfeffer. Wende den Feta zuerst im Mehl, dann im Ei und zuletzt in den Semmelbröseln. Drücke die Panade gut an. Sprühe 🛒 den Feta leicht mit Olivenöl ein und heize den Airfryer auf 180 °C vor. Lege den panierten Feta in den Airfryer und gare ihn für ca. 10 Minuten. Drehe ihn nach 5 Minuten vorsichtig, damit er von allen Seiten gleichmäßig knusprig wird. Lass ihn nach dem Backen kurz abkühlen und genieße ihn zum Beispiel zu einem Salat.

