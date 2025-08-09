Der knusprigste Tofu, den du zubereiten kannst

Jeder hat im Restaurant doch ein Lieblingsgericht, das immer wieder auf dem Teller landet. Wenn ich in asiatischen Restaurants in Berlin unterwegs bin, dann freue ich mich immer, wenn ich Tofu in Reisflocken frittiert auf der Speisekarte entdecke – und der wird dann auch sofort bestellt. Doch jetzt kannst du diesen extra knusprigen Tofu mit Himbeer-Mayonnaise kinderleicht zu Hause nachmachen!

Knusprigen Tofu mit Himbeer-Mayonnaise könnte ich jeden Tag verspeisen

Völlig egal, ob als krosse Vorspeise oder als Highlight in einer Bowl voller Gemüse, Reis oder Nudeln macht sich der Tofu mit Himbeer-Mayonnaise einfach gut. Dank der Reisflocken wird er ganz besonders crunchy und die eigens angemischte Himbeer-Mayonnaise rundet dieses Rezept herrlich ab.

Auch die habe ich erst kürzlich zu einem anderen Gericht gegessen und da ist es mir sofort in den Kopf gekommen, wie gut sie zu einer meiner liebsten Tofu-Zubereitung passen würde. Gesagt, getan und ich kann guten Gewissens bestätigen, dass die beiden ein traumhaftes Paar abgeben. Also probiere es direkt aus und verliebe dich ebenfalls in einen meiner liebsten Snacks!

Lange Zeit habe ich mich gefragt, worin genau die Tofustäbchen denn paniert sind. Bis ich vor einigen Monaten durch einen Onlineartikel zufällig die Antwort bekam: Reisflocken! Diese sind vor allem in Vietnam verbreitet und als Cốm dẹp xanh bekannt. Sie werden aus jungem, noch unreifen Reis hergestellt, wodurch sie ihre grüne Farbe bekommen.

Frisch haben sie ein zart-nussiges Aroma und eine leicht klebrige Konsistenz. Sie werden in der vietnamesischen Küche für Süßspeisen und Desserts verwendet, eignen sich getrocknet aber auch perfekt für eine besonders knusprige Panade. In diesem Rezept wird der Tofu durch die Marinade noch herrlich würzig. Also worauf wartest du? Überzeuge dich selbst von diesem köstlichen Snack.

Bei Leckerschmecker zeigen wir dir jeden Tag neue Rezepte und hilfreiche Tipps und Tricks rund ums Kochen. Wenn du bisher ratlos warst, wie man Tofu besonders lecker zubereiten kann, schau doch einmal in unseren Tofu-Ratgeber. Wenn du einen Airfryer hast, dann kannst du ganz leicht knusprigen Tofu zaubern. Oder du kochst dir direkt ein Thai-Curry mit Tofu – cremig und kross zugleich!

Knuspriger Tofu mit Himbeer-Mayonnaise Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Tofustäbchen: 200 g Naturtofu

4 EL Sojasoße

2 EL Limettensaft

100 ml Wasser etwas mehr für die Marinade

1/2 TL Zucker

1/2 TL Chiliflocken z.B. online hier 🛒 verfügbar

50 g Reismehl z.B. online hier 🛒 verfügbar

2 Prisen Salz

40 g Tapiokastärke z.B. online hier 🛒 verfügbar

100 g grüne Reisflocken z.B. online hier 🛒 verfügbar

200 ml neutrales Öl zum Braten Für die Himbeer-Mayonnaise: 100 g Himbeeren frisch oder aufgetaut aus der Tiefkühlung

1 TL Zucker

1 Eigelb

1 TL Dijon-Senf

1 TL Zitronensaft

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack

150 ml neutrales Öl Zubereitung Bereite zuerst den Tofu vor. Tupfe ihn mit Küchenpapier trocken und presse ihn vorsichtig aber ordentlich aus. Schneide ihn quer in etwa 8 gleich große Stäbchen.

Vermenge Sojasoße, Limettensaft, 4 EL Wasser, Zucker und Chiliflocken in einer kleinen Schale. Lege die Tofustäbchen hinein und lass sie mindestens 30 Minuten marinieren. Wende sie währenddessen gelegentlich.

Bereite 3 Schälchen für die Panade vor. Vermenge in der ersten 30 g Reismehl mit Salz. Gib 20 g Reismehl mit Tapiokastärke vermengt in die Zweite. Vermische sie mit 100 ml kaltem Wasser und verrühre sie zu einer glatten Masse.

Gib die Reisflocken in die letzte Schale.

Nimm die Tofustäbchen aus der Marinade, lass sie etwas abtropfen und wende sie anschließend gründlich in der Reismehlmischung, in der Stärkemischung und schließlich in den Reisflocken. Drücke sie leicht an und stelle die Stäbchen für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Bereite währenddessen die Himbeer-Mayonnaise zu. Püriere die Himbeeren mit Zucker und streiche sie durch ein feines Sieb 🛒 , um die Kerne zu entfernen.

Gib Eigelb, Senf, Zitronensaft, Salz und Pfeffer in eine kleine Schüssel. Verrühre alles mit einem Schneebesen oder einem Handrührgerät.

Gieße langsam das Öl dazu und rühre ständig weiter, bis eine dicke stabile Mayonnaise entsteht.

Hebe zum Schluss das Himbeerpüree unter und schmecke die Mayonnaise ab.

Erhitze das Öl in einer tiefen Pfanne oder einem Wok auf mittelhohe Temperatur. Gib die Tofustäbchen ins heiße Öl und frittiere sie unter gelegentlichem Wenden für 3-5 Minuten goldbraun und knusprig. Lass sie anschließend auf einem Küchenpapier abtropfen.

Serviere die Tofustäbchen mit der Himbeer-Mayonnaise.

