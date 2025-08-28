Backe einfache Körnerbrötchen für einen gelungenen Start in den Tag

Du hast Lust auf frische Brötchen am Morgen? Dann probiere doch mal unser einfaches Rezept für Körnerbrötchen mit Haferflocken und Karotten. Die knusprigen kleinen Leckerbissen lassen sich wunderbar abends vorbereiten – und am nächsten Tag einfach formen, in den Ofen schieben und verspeisen.

Frische Körnerbrötchen in 40 Minuten

So sieht ein gelungener Start in den Tag aus! Unsere einfachen Körnerbrötchen sind eine tolle Alternative zu gekauften Brötchen aus dem Supermarkt oder vom Bäcker. Denn selbst gemacht schmeckt doch immer noch am besten. Und du weißt genau, was drin steckt. Für das Rezept verwenden wir Haferflocken, Karotten und Körner, die reich an Vitaminen, Ballaststoffen und Proteinen sind. Die machen lange satt und du kannst direkt ein bis zwei Brötchen mehr zum Frühstück genießen.

Diese Körnerbrötchen sind nicht nur gesund und lecker, sondern auch einfach vorzubereiten. Du setzt den Teig an und lässt ihn drei Stunden, idealerweise aber über Nacht, ruhen. Am nächsten Tag formst du die Brötchen, schiebst sie in den Ofen und zauberst so in rund 40 Minuten ein leckeres Frühstück für dich und deine Lieben. Da greifen garantiert alle gerne zu!

Die Brötchen lassen sich außerdem wunderbar abwandeln – zum Beispiel mit Sonnenblumenkernen, Chiasamen oder geriebenem Käse. So kannst du deine Lieben immer wieder mit neuen Kreationen überraschen. Auch beim Belag kannst du dich austoben, süße Marmeladen und Aufstriche schmecken ebenso gut zu den Körnerbrötchen wie würzig-kräftiger Käse oder cremiger Frischkäse mit frischen Gurkenscheiben.

Übrigens: Wie du Brot und Brötchen richtig aufbewahrst, damit sie länger frisch und knackig bleiben, haben wir dir bereits verraten – einfach nachlesen!

Also, worauf wartest du? Ab in die Küche! Wir versprechen dir, unsere einfachen Körnerbrötchen mit Haferflocken und Karotten versüßen dir ab sofort jedes Frühstück – sogar dann, wenn du ein Morgenmuffel bist.

Körnerbrötchen 3.75 ( 16 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 55 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 600 ml kaltes Wasser

15 g frische Hefe

200 g Karotten

40 ml Olivenöl online z.B. hier 🛒

200 g feine Haferflocken

650 g Dinkelmehl

2 TL Salz

4 EL Kürbiskerne

2 EL Mohn

2 EL Sesam Zubereitung Heize zu Beginn den Ofen auf 190 °C Umluft vor. Vermische kaltes Wasser und Hefe in einer Schüssel. Wasche und schäle die Karotten und reibe sie fein.

Gib geriebene Karotten, Olivenöl, Haferflocken, Dinkelmehl und Salz dazu und vermische alles gut miteinander. Knete den entstandenen Teig für drei Minuten, am besten gelingt das mit einem Knethaken. Achtung: Der Teig ist sehr klebrig.

Lass den Teig für drei Stunden, idealerweise über Nacht, mit Frischhaltefolie abgedeckt bei Zimmertemperatur ruhen.

Vermische auf einem flachen Teller Kürbiskerne, Mohn und Sesam miteinander.

Lege ein Blech mit Backpapier aus, forme mit feuchten Händen 12 Brötchen aus dem Teig und platziere sie auf dem Backblech.

Backe die Brötchen für etwa 25-30 Minuten. Lass sie danach etwas abkühlen und genieße deine Körnerbrötchen mit Marmelade, Käse oder einem anderen leckeren Belag deiner Wahl.

