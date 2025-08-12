Original schwedische Hackbällchen: So machst du Köttbullar mit Dillgurken und Kartoffelbrei

In Schweden gehören die kleinen Fleischbällchen fast zu jedem Buffet. Hierzulande erfreuen sie sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit und stellen ein großartiges Gericht für die gesamte Familie dar: die Köttbullar. Wir zeigen, wie du den schwedischen Klassiker ganz einfach zu Hause nachkochen kannst.

Schwedische Köttbullar, meisterhaft gemacht

Köttbullar kennen viele aus dem schwedischen Möbelhaus. Denn am Ende der Einkaufstour warten sie am Imbiss auf hungrige Shopper.

Doch sie sind nicht nur einfache Fleischbällchen; in Schweden sind sie ein Symbol für Gemütlichkeit, Tradition und Gemeinschaft. Ihre Geschichte reicht zurück bis ins 15. Jahrhundert – ein Rezept, das über Generationen hinweg geliebt und weitergegeben wurde, um den Geschmack der Vergangenheit in die Gegenwart zu bringen.

Die Köttbullar werden dabei von Hand gerollt und mit Sorgfalt und Hingabe geformt, um die perfekte Konsistenz und den unvergleichlichen Geschmack zu gewährleisten. Sie sind außen kross und innen saftig. Wir servieren sie mit einer leckeren Soße, einem cremigen Kartoffelpüree, Preiselbeermarmelade sowie selbst eingelegten Dillgurken.

Aber keine Sorge, das Rezept ist auch für Kochanfänger geeignet. Die einzelnen Schritte findest du unten in der Zubereitung, kannst sie dir aber auch noch einmal genau im Video anschauen. Also, schnapp dir deine Kochschürze und lass uns die schwedischen Hackbällchen zubereiten.

Wir bleiben in Skandinavien und servieren zum Nachtisch einen schwedischen Kladdkaka oder Kanelbullar, die berühmten schwedischen Zimtschnecken. Die Brottorte beweist, dass die Schweden mehr können, als nur Möbel zu machen.

Köttbullar Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Fleischbällchen: 1 Zwiebel

1 TL Butter

1/2 EL Zucker

100 ml Sahne

50 g Semmelbrösel

2 TL Speisestärke

500 g Hackfleisch gemischt Rind/Schwein

1 Ei Größe M

Salz und Pfeffer

1 EL Butterschmalz Für die Soße: 25 g Mehl

300 ml Bratenfond oder Fleischbrühe

150 ml Sahne

1 Msp. Piment

1 EL Sojasoße

Salz und Pfeffer Für die Dillgurken: 1 grüne Gurke dünn gehobelt

1 TL Senf

1 EL getrocknete Dillspitzen online z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer

1 EL Honig

1/2 TL Zucker Zum Servieren: eingelegte Dillgurken

Preiselbeermarmelade

cremiges Kartoffelpüree Zubereitung Schäle die Zwiebel und würfele sie fein. Lass sie mit 1 TL Butter und Zucker in einem Topf goldbraun karamellisieren. Lass sie danach abkühlen.

Verrühre die Sahne mit den Semmelbröseln und der Speisestärke.

Vermische das Hackfleisch mit der Sahnemischung, dem Ei und den Zwiebeln und würze es mit Salz und Pfeffer.

Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor.

Forme aus der Hackmasse 3 cm große Bällchen und brate sie in 1 EL heißem Butterschmalz rundherum goldbraun an. Sie brauchen nicht komplett durchzugaren, weil sie anschließend noch in der Soße garen.

Nimm die Bällchen aus der Pfanne nehmen und stelle sie beiseite. Hebe den Bratensatz auf.

Rühre das Mehl in den Bratensatz ein und lass beides leicht bräunen.

Gieße Fond und Sahne an. Gib Piment und Sojasoße hinzu.

Lege die Fleischbällchen wieder in die Pfanne und stelle diese für 20 Minuten in den Ofen. Schmecke die Soße zum Schluss noch einmal ab.

Gib alle Zutaten für die Dillgurken in ein großes Einmachglas o.Ä., verschließe es gut und schüttele es ca. 2 Minuten gut. Schmecke danach nochmals ab.

Serviere die Köttbullar mit der Soße, den Dillgurken, Preiselbeermarmelade und einem Kartoffelpüree.

