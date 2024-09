Kohlrabi-Auflauf: schnelles und einfaches Rezept für den Ofen

Wenn es etwas gibt, das man an uns Deutschen oft belächelt, dann ist es unsere große Liebe zum Kohlrabi. Durchschnittlich 40.000 Tonnen werden von dem Kohlgemüse jährlich bei uns angebaut. Kein Wunder, denn schließlich schmeckt Kohlrabi nicht nur gut, die Knolle steckt so voller gesunder Inhaltsstoffe, dass man sie ohne schlechtes Gewissen als Superfood bezeichnen kann. Wir zaubern aus dem Gemüse heute einen leckeren und schnellen Kohlrabi-Auflauf.

Einfaches Rezept für Kohlrabi-Auflauf

Kohlrabi mag ein wenig unscheinbar daherkommen, ist aber ein richtiger Superstar unter den Kohlsorten mit vielen positiven Benefits auf die Gesundheit. Allein ein roh verzehrter Kohlrabi deckt den Vitamin-C-Gehalt fast zu 100 Prozent. Und das ist noch nicht alles. Kohlrabi wird nachgesagt, ein Anti-Stress-Gemüse zu sein. Das liegt an seinem hohen Magnesium-Gehalt. Wer also mit Verstimmungen, Schlafstörungen oder innerer Unruhe zu kämpfen hat, sollte öfter mal Kohlrabi auf seinen Speiseplan setzen. Fang damit am besten gleich an und bereite dir zum Beispiel unseren schnellen Kohlrabi-Auflauf zu.

Für den Kohlrabi-Auflauf schälst du das Kohlgemüse, schneidest es in Scheiben und schichtest es in eine Auflaufform. Wie bei einem klassischen Kartoffelauflauf braucht diese Variante eine Flüssigkeit, damit das Gemüse beim Backen im Ofen gar wird. Unsere Soße besteht aus Gemüsebrühe und Sahne sowie ein paar Gewürzen und wird im Topf sämig gekocht. Danach gießt du sie über den Kohlrabi, streust Käse obendrüber und ab mit dem Auflauf für rund 20 Minuten in den Ofen.

