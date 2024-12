Ab sofort essen wir Kohlrabi nur noch so

Wie, du magst Kohlrabi nicht? Das soll sich ändern! Bereite das Gemüse doch einfach mal im Airfryer zu! Kohlrabi aus der Heißluftfritteuse ist einfach zubereitet und wird ohne große Mengen Öl knusprig und zart. So werden selbst die kritischsten Esser und Esserinnen Kohlrabi lieben.

Rezept für Kohlrabi aus der Heißluftfritteuse

Kohlrabi ist ein oftmals übersehenes Gemüse. Dabei spricht so vieles für ihn. Er ist in Deutschland heimisch und hat jetzt im Herbst Saison. Baust du ihn in deine Diät ein, verzichtest du auf lange Transportwege und tust etwas Gutes fürs Klima. Dass er regional und saisonal erhältlich ist, bedeutet zudem, dass keine Nährstoffe oder Aromen beim Transport verloren gehen. Doch von welchen Nährstoffen spreche ich hier? Kohlrabi enthält sehr viel Vitamin C, Kalium, Magnesium. Folsäure und wertvolle Senföle. Diese sekundären Pflanzennährstoffe sollen Krebs vorbeugen. Gleichzeitig ist Kohlrabi Ballaststoffreich und macht lange satt.

Tipp: Die wertvollen Nährstoffe von Kohlrabi stecken nicht nur in der Knolle. Auch die Blätter sind essbar und enthalten wertvolle Inhaltsstoffe. Die kleineren Blätter schmecken im Salat, die größeren blanchiert als Gemüsebeilage.

Kohlrabi aus der Heißluftfritteuse sorgt aber nicht nur für gesundheitliche Vorteile am Abendbrottisch, sondern auch für guten Geschmack. Die Zubereitung in dem kleinen Umluftofen sorgt dafür, dass das Gemüse von allen Seiten gleichmäßig Hitze bekommt. Röstaromen und ein leichter Biss inklusive! Das Innere der Stücke bleibt trotzdem buttrig zart. Für einen köstlichen Geschmack sorgen etwas gepresster Knoblauch und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Ein Traum von einer Gemüsebeilage, den selbst diejenigen mögen werden, die sonst auf Fleisch als Geschmacksgeber setzen.

Nicht nur Kohlrabi aus der Heißluftfritteuse schmeckt uns momentan besonders gut. Wir können gar nicht genug von dem praktischen Küchengerät bekommen. Rote Bete lässt sich hervorragend darin zubereiten, ebenso wie einfaches Parmesan-Gemüse. Dazu schmecken Frikadellen, die im Airfryer ganz besonders saftig werden.