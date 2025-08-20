Knuspern wie im Paradies: Kokos-Chicken-Nuggets mit Mango-Dip

Packt dich auch manchmal die Lust auf Fast Food wie Chicken Nuggets und Co.? Dann lies jetzt unbedingt weiter. Wir verpassen den knusprigen Hähnchenteilen nämlich ein tropisches Upgrade und bereiten Kokos-Chicken-Nuggets mit Mango-Dip zu. Eine Panade aus Panko-Paniermehl und Kokosraspeln sorgt für die krosse Textur und verleiht den Nuggets die tropische Note. Komm, wir machen unser Fast Food heute selbst!

Einfaches Rezept für Kokos-Chicken-Nuggets mit Mango-Dip

Für ein besseres Geschmackserlebnis als in der Fast Food-Kette bereitest du dir zunächst eine Panierstraße vor und panierst die Hähnchenteile in drei Schritten: mit Mehl, Eier-Milch-Gemisch und schließlich der knusprigen Kokos-Panko-Paniermehl-Mischung. Die Nuggets können entweder in der Pfanne goldbraun gebraten oder im Ofen gebacken werden, was die Kokos-Chicken-Nuggets mit Mango-Dip flexibel und unkompliziert macht.

Der Mango-Dip ist ebenfalls schnell zubereitet und bringt eine wunderbare Frische auf den Teller. Die Kombination aus pürierter Mango, einem Spritzer Limettensaft und einem Hauch Apfelessig gibt dem Dip eine harmonische Balance aus Süße und Säure. Er ergänzt die herzhaften Nuggets perfekt und sorgt für einen tropischen Geschmack, der Lust auf Sommer und Sonne macht.

Servieren kannst die Kokos-Chicken-Nuggets am besten auf einem Teller mit einem Schälchen Mango-Dip, garniert mit frischen Kräutern und einer Limettenspalte. Optisch überzeugt das Gericht durch den Kontrast aus goldbraunen Nuggets und leuchtend gelbem Dip. Es eignet sich hervorragend als Fingerfood für gemütliche Abende oder als besonderer Snack bei Partys.

Die Kokos-Chicken-Nuggets mit Mango-Dip schmecken nicht nur unfassbar gut, sondern katapultieren dich mental direkt in eine Strandhütte irgendwo in der Karibik. Viel Spaß beim Knuspern!

Kokos-Chicken-Nuggets mit Mango-Dip Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Hähnchenfilet à 400 g

Salz und Pfeffer

1 Ei

3 EL Vollmilch

3 EL Panko-Paniermehl online z.B. hier 🛒

75 g Kokosraspeln

5 EL Weizenmehl

1 EL Öl zum Braten

1 Mango

1 TL Chiliflocken

1 TL Limettensaft

1 TL Apfelessig Zubereitung Tupfe das Hähnchenfilet vorsichtig mit einem Stück Küchenpapier trocken und schneide es in mundgerechte Stücke. Würze die Stücke großzügig mit Salz und Pfeffer.

Bereite in drei Schüsseln die Panade für die Kokos Chicken Nuggets vor. Verquirle dazu in einer Schüssel das Ei zusammen mit der Vollmilch. Gib in eine weitere Schüssel das Pankomehl zusammen mit den Kokosraspeln und mische alles gut durch. In eine dritte Schüssel kommt das Weizenmehl.

Nun panierst du die Hähnchenstücke: Zuerst wälzt du sie im Mehl, dann tauchst du sie ins Ei-Milch-Gemisch und zuletzt drückst du sie sorgfältig in die Kokos-Panko-Mischung, bis sie gut bedeckt sind.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Hähnchenstücke bei mittlerer Hitze goldbraun an. Alternativ kannst du sie auch im Ofen bei 200 °C Ober-/Unterhitze etwa 15 Minuten backen; dabei nach der Hälfte der Zeit wenden.

Für den Mango-Dip schäle die Mango und püriere das Fruchtfleisch zusammen mit einem Schuss Limettensaft und etwas Apfelessig. Abschließend schmeckst du den Dip mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere die knusprigen Kokos-Chicken-Nuggets zusammen mit dem fruchtigen Mango-Dip und lass es dir schmecken!

