Exotischer Genuss: Kokos-Crêpes mit karamellisierter Ananas

Mit unserem heutigen Rezept bringen wir einen Hauch von Exotik auf den Frühstückstisch und servieren süße Kokos-Crêpes mit karamellisierter Ananas. Sie sind perfekt, um sich im Winter an einen sonnigen Strand zu träumen und so dem tristen Wetter zu entfliehen.

Wir träumen uns mit Kokos-Crêpes in die Karibik

Kokos und Ananas sind typische Aromen der karibischen Küche. Die Ananas wird häufig sogar als die „Königin der Tropenfrüchte“ bezeichnet. Wir verwenden beide Zutaten heute für unsere süßen Kokos-Crêpes mit karamellisierter Ananas.

Zuerst wird die Frucht geschält und anschließend in Scheiben geschnitten. Dafür eignet sich ein Ananasschneider 🛒 richtig gut. Die Scheiben schneiden wir anschließend noch in kleine Stücke und karamellisieren sie in einer Pfanne mit Butter und braunem Zucker. Wer keine frische Ananas verwendet, kann auch auf Ananasstücke aus der Dose zurückgreifen. Diese sollten vorher aber gut abtropfen. Die Crêpes wiederum werden mit Kokosnussmilch verfeinert, um ihnen den exotischen Geschmack der Karibik zu verleihen.

Am besten schmecken die Kokos-Crêpes mit karamellisierter Ananas zum Frühstück, aber auch als Dessert oder zum Nachmittagskaffee sind sie ein wahrer Leckerbissen. Worauf wartest du noch? Probiere das Rezept gleich selber aus!

Feuer und Flamme sind wir auch für Crêpe Suzette – französische Pfannkuchen mit fruchtigem Orangen-Aroma. Eine süße Verführung zum Frühstück sind diese Kondensmilch-Pfannkuchen. Aber auch aus dem Backofen schmecken Pfannkuchen fantastisch, wie diese Ofenpfannkuchen mit Erdbeeren beweisen.

Kokos-Crêpes mit karamellisierter Ananas Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Eier

200 g Weizenmehl

1 Prise Salz

400 ml Kokosnussmilch

1 Ananas alternativ 1 Dose Ananasstücke

1 EL Butter oder Margarine

2 EL brauner Zucker

6 EL Öl Zubereitung Verquirle die Eier mit dem Mehl in einer Schüssel. Gib das Salz hinzu und gieße die Kokosnussmilch unter Rühren nach und nach hinzu, bis ein leicht dickflüssiger Teig entsteht.

Schäle die Ananas, entferne den Strunk und schneide sie erst in Scheiben und dann in Stücke.

Erhitze Butter oder Margarine in einer Pfanne und gib die Ananasstücke hinein. Bestreue sie mit Zucker und brate sie von beiden Seiten einige Minuten an. Hole die karamellisierten Ananasstücke dann aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Reinige die Pfanne mit einem Tuch und backe den kompletten Teig kellenweise in Öl aus.

Serviere die noch warmen Kokos-Crêpes mit der karamellisierten Ananas.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.