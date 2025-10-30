Diese French-Toast-Kreation macht Naschkatzen glücklich

Ich weiß noch als wäre es gestern gewesen, als ich zum ersten Mal French Toast probierte. Und natürlich auch noch, wie begeistert ich von diesem herrlichen Gericht war, das zusammen mit etwas Honig, später Karamellsirup und in der dritten Portion mit Ahornsirup meinen Geschmacksknospen schmeichelte. Mit diesem Kokos-French-Toast verpasst du dem Klassiker einen unwiderstehlichen Twist, von dem du nicht genug bekommen wirst.

Kokos-French-Toast: simple Zutaten, schnell gemacht, unglaublich köstlich

French-Toast ist ja ein Klassiker, der sich durch seine einfachen Zutaten sowie eine simple Zubereitung auszeichnet, die selbst der blutigste Koch-Anfänger hinbekommt. Im Handumdrehen zauberst du ein Frühstück, das durch ein paar simple Anpassungen garantiert in Erinnerung bleibt.

Wusstest du eigentlich, dass es sich bei French-Toast um ein richtig historisches Gericht handelt? Bereits im römischen Reich wusste man, dass in Fett ausgebackene Brotstücke kulinarisch eine schmackhafte Idee waren. Im ältesten erhaltenen Kochbuch, dem De re coquinaria aus der römischen Antike des dritten oder vierten Jahrhunderts findet sich eine Anleitung, die von unserem heutigen French-Toast nicht so weit entfernt ist.

In dem Buch wird beschreiben, dass zur Zubereitung Brot zunächst in Milch eingetunkt, anschließend in Öl gebraten und dann mit Honig serviert wird. Gar nicht so anders als das klassische Rezept aus unserer heutigen Zeit. Das älteste deutschsprachige Rezept stammt aus dem 14. Jahrhundert und trug bereits zu dieser Zeit den Namen Armer Ritter.

Da wir es heute mit Kokosmilch, -raspeln und -öl verfeinern, könnte man fast sagen, dass es sich hier um Arme Ritter der Kokosnuss handelt. Und dementsprechend solltet ihr gut auf euch aufpassen, wenn ihr das Kokos-French-Toast zubereitet und ihr dabei einem weißen Kaninchen begegnen solltet. In diesem Sinne: einigen wir uns auf Unentschieden und guten Appetit!

Kokos-French-Toast Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für das Kokos-Frenchtoast 4 Scheiben Toastbrot am besten vom Vortag

3 Eier

200 ml Kokosmilch

1 EL Zucker

1 1/2 TL Zimt

1 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

60 g Kokosraspeln

2 EL Kokosöl zum Anbraten Außerdem: 1 TL Zucker zum Bestreuen

1/4 TL Zimt zum Bestreuen

2 EL Ahornsirup zum Garnieren Zubereitung Schneide die Rinde der Toastscheiben ab und bewahre sie auf, um z.B. Croutons für Salate aus ihnen zu machen. Gib Eier in eine Schüssel und verquirle sie kurz mit einem Schneebesen. Gib Kokosmilch, Zucker, Zimt und Vanilleextrakt hinzu und verrühre alles miteinander, bis eine gleichmäßige Mischung entsteht. Verteile die Kokosraspeln auf einem flachen Teller. Ziehe die Toastscheiben nacheinander durch die Eier-Kokosmilch-Mischung, sodass sie sich vollsaugen, aber nicht zerfallen. Wende die getränkten Toasts in den Kokosraspeln, bis sie von beiden Seiten gleichmäßig damit bedeckt sind. Erhitze in einer großen Pfanne das Kokosöl auf mittlerer Hitze. Brate die Toasts von beiden Seiten etwa 2-3 Minuten goldbraun an. Nimm sie anschließend aus der Pfanne. Mische währenddessen Zucker und Zimt und bestreue die Toasts damit. Serviere sie mit einem Schuss Ahornsirup. Notizen Noch schöner wird das Frühstück doch in der passenden Umgebung. Bei Geniale Tricks kannst du dir 15 außergewöhnliche Tischdekorationen zum Selbermachen anschauen. Damit wird das Frühstück erst so richtig gemütlich.

