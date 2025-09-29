Cremige Kokos-Kürbissuppe mit Orangensaft: herbstlicher Genuss

Orange is the new black: Wir lieben jetzt alles, was mit Kürbissen zu tun hat und herrlich orange leuchtet! Deshalb sind wir auch so große Liebhaber dieser Kokos-Kürbissuppe, die mit Orangensaft verfeinert wird. Sieht toll aus und schmeckt noch besser – bist du bereit, sie zu probieren?

Kokos-Kürbissuppe mit Orangensaft: unbedingt nachkochen

Die Kokos-Kürbissuppe mit Orangensaft schmeckt herrlich fruchtig und dank Currypulver sogar leicht pikant. Ein echter Gaumenschmaus, der unsere Geschmacksknospen kitzelt. Damit hebt sich die Suppe von typischen Kürbissuppen ab. Wir lieben die spritzige Note, die sie durch den Fruchtsaft erhält. Cremig und dennoch frisch, das macht dieses Rezept so besonders.

Wir kochen die Kokos-Kürbissuppe mit einem Hokkaidokürbis. Der ist besonders leicht zu verarbeiten, denn die Schale kann man einfach mitessen. Somit müssen wir den Kürbis nicht erst schälen, sondern müssen ihn einfach waschen, die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch samt Schale klein schneiden. Zusammen mit einer gewürfelten Zwiebel braten wir es anschließend in einem großen Topf in etwas Öl an. Nach ein paar Minuten löschen wir beides mit Gemüsebrühe und Orangensaft ab und lassen das Gemüse so lange darin köcheln, bis der Kürbis weich ist.

Gut zu wissen: Nicht jeder Kürbis ist essbar. Wir erklären dir in unserem Leckerwissen, warum Zierkürbisse giftig sind und nicht für den Verzehr geeignet.

Nachdem wir die Zutaten im Topf püriert haben, gießen wir Kokosmilch dazu und stellen den Topf noch einmal auf den Herd, um die Suppe abermals zu erwärmen und final abzuschmecken. Fertig ist sie, unsere Kokos-Kürbissuppe mit Orangensaft.

Möchtest du die Welt der Kürbissuppen weiter erkunden, koste unsere Kürbissuppe mit Hackbällchen. Auch diese Kürbis-Linsen-Suppe und dieser marokkanische Kürbiseintopf mit Kartoffeln sorgen für Abwechslung.

