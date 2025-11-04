Tropisch-cremiges Frühstück im Handumdrehen nachgemacht

Für viele Menschen gehört ein herzerwärmendes Frühstück zur täglichen Morgenroutine. Mit diesem schnell gekochten Kokos-Mango-Porridge zauberst du dir im Handumdrehen eine leckere Schüssel voller Sonnenstrahlen, die jeden Start in den Tag einfacher macht. Probiere es gleich selbst und entdecke deinen neuen Frühstücksfavoriten.

Rezept für cremiges Kokos-Mango-Porridge

Haferflocken haben in den letzten Jahren wieder eine ganz besondere Rolle in meinem Leben eingenommen. Für lange Zeit habe ich sie verschmäht, doch mittlerweile gehören sie wieder fest zu meinem Alltag. Ich genieße sie besonders oft als stressfreie Overnight Oats.

Einfach am Abend vorbereitet, in den Kühlschrank gestellt und schon hat man am nächsten Morgen die Grundlage für ein gutes Frühstück. Doch manchmal muss es etwas Warmes sein, ganz besonders, wenn die Temperaturen nur noch im niedrigen zweistelligen Bereich herumdümpeln.

Genau dann ist ein köstliches Kokos-Mango-Porridge die richtige Wahl. Es vereint nussige und fruchtige Noten in sich, dauert weniger als eine halbe Stunde und lässt sich kinderleicht immer wieder neu verfeinern, je nachdem, worauf du Lust hast.

Damit die Kokosnoten besonders intensiv werden, rösten wir die Haferflocken zunächst in etwas Kokosöl an. Zusätzlich gießen wir dann nicht nur Milch hinein und lassen sie darin köcheln, sondern greifen außerdem noch zu Kokosmilch. Abgerundet werden sie mit zusätzlich Kokosraspeln, die das ganze etwas aufpeppen. Für genau die richtige Portion Crunch sorgen zusätzlich noch Kokoschips, was das ganze fast schon wie ein Portion Bounty-Füllung zum Weglöffeln werden lässt. Mango sorgt für einen tropisch-fruchtigen Kontrast, welcher das ganze unwiderstehlich werden lässt.

Bei Leckerschmecker bekommst du jeden Tag neue Ideen für deinen Alltag in der Küche. Wenn du auf der Suche nach noch mehr Porridge-Rezepten bist, dann probiere doch auch einmal unser Salted Caramel Porridge. Naschkatzen bekommen von einem Zimtschnecken-Porridge definitiv nicht genug. Und wenn du dir die Arbeit am Morgen sparen möchtest, dann sind Overnight Oats mit Bananen und Erdnussbutter genau richtig für dich.

Ein Frühstück lässt sich erst so richtig gut genießen, wenn die Deko stimmt. Erfahre bei Geniale Tricks die besten Deko-Tipps für dein Esszimmer.

Kokos-Mango-Porridge Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 TL Kokosöl

80 g Haferflocken zart

150 ml Milch

150 ml Kokosmilch

1 EL Ahornsirup

2 EL Kokosraspeln

1 reife Mango

2 EL Kokoschips z.B. online hier 🛒 verfügbar Zubereitung Erhitze das Kokosöl in einem Topf und röste die Haferflocken kurz darin an. Gieße die Milch und Kokosmilch hinein und bringe alles zum Aufkochen. Reduziere die Hitze und rühre die Mischung regelmäßig um. Gib Ahornsirup und Kokosraspel dazu. Lass das Porridge bei mittlerer Hitze für 8-10 Minuten köcheln, bis es cremig wird. Schäle währenddessen die Mango. Schneide ein Drittel des Fruchtfleisches in kleine Würfel. Püriere die restlichen zwei Drittel zu einer glatten Konsistenz. Verteile das Porridge gleichmäßig auf zwei Schüsseln. Gib das Mangopüree darüber und garniere alles mit Mangowürfeln und Kokoschips.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.