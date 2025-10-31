Wir lieben diese fluffige Kokoscreme mit weißer Schokolade

Kaum ein Aroma erinnert uns so sehr an karibische Strände und paradiesische Urlaube wie der Geschmack von Kokos. Am liebsten mögen wir den in süßen Desserts wie dieser himmlischen Kokoscreme mit weißer Schokolade. Wer den ersten Löffel davon nascht, schwebt sofort auf Wolke Sieben.

Luftige Kokoscreme mit weißer Schokolade: himmlischer Nachtisch

Naschkatzen werden sich direkt in diese lockere Kokoscreme mit weißer Schokolade verlieben. Sie verdreht einem mit ihrem exotischen Charme den Kopf. Die Liaison von gerösteten Kokosraspeln, gehackter Schokolade, Kokosmilch und Sahne ist unwiderstehlich. Alles zusammen vereint sich zu einem luftigen, cremigen Nachtisch, der seinesgleichen sucht.

Und dabei ist die Zubereitung mehr als einfach! Stelle zunächst die Kokosmilch rechtzeitig in den Kühlschrank, damit sich die weiße Schicht bilden kann. Diese brauchen wir nämlich unbedingt für die Zubereitung. Am besten wandert die Kokosmilch daher schon am Vorabend in die Kälte, denn je mehr der festen Ablagerung sie bildet, desto besser.

Röste im nächsten Schritt die Kokosraspeln in einer Pfanne ohne Fett an. Achte dabei darauf, dass sie nicht verbrennen. Halte sie also immer in Bewegung, indem du sie regelmäßig umrührst. Danach sollten sie etwas abkühlen.

Nun kannst du die weiße Schicht der Kokosmilch, die flüssige Milch, Zucker und Sahnesteif miteinander verrühren. Als Nächstes wird Sahne aufgeschlagen, bis sie steif ist. Diese hebst du danach unter die Kokosmasse. Hacke abschließend noch die weiße Schokolade klein und hebe sie zusammen mit den erkalteten Kokosraspeln ebenfalls unter. Schon ist die Kokoscreme mit weißer Schokolade fertig! Du kannst sie nun sofort servieren oder, bis es so weit ist, noch in den Kühlschrank stellen.

Verschönere deinen Esstisch mit einer hübschen, selbst gebastelten Bubble-Vase! Wie sagt man doch so schön? Das Auge isst mit, und das gilt auch fürs Ambiente.

Oh, kann ein Nachtisch Sünde sein? Wir finden: nein, denn unser Herz schlägt für süße Sachen. Deswegen verputzen wir direkt im Anschluss die Wilde Hilde, ein Schichtdessert mit Erdbeeren und Sahne. Bei diesem Apfel-Zimt-Tiramisu bekommen wir Herzklopfen und Lust auf Genuss, und auch beim Erdbeer-Tiramisu im Glas sagen wir nicht nein. Liebe geht eben durch den Magen!