So gelingen dir die besten Kokosmakronen

Kokosmakronen sind ein Gebäck, das besonders zu Weihnachten beliebt ist. Moment, zu Weihnachten? Haben wir nicht erst November? Schon, aber die Supermarktregale sind immerhin jetzt schon voll von Spekulatius, Lebkuchen und Co. Warum also nicht auch selbst in die Plätzchensaison starten?

Rezept für Kokosmakronen

Kokosmakronen sind ein Gebäck meiner Kindheit. Gar nicht unbedingt, weil sie zu meinem Lieblingsgebäck gehören. Früher mochte ich sie tatsächlich nicht so gerne. Vielmehr verbinde ich sie mit meiner Kindheit, weil meinen Großeltern immer eine Packung davon im Schrank hatten. Auf der Suche nach einem süßen Snack, wenn ich den Süßigkeitenschrank durchstöberte, stieß ich nicht selten darauf und legte sie enttäuscht zur Seite.

Das ist jetzt anders, denn der eigene Geschmack ändert sich anscheinend wirklich mit der Zeit. Jetzt freue ich mich über Kokosmakronen und nasche gerne eine am Nachmittag zu einer Tasse Tee oder Kaffee. Die selbstgemachte Version schmeckt mir da noch besser als die gekaufte. Noch dazu ist es gar nicht so schwer, eine Makronenmasse herzustellen.

Sie besteht aus Zucker, Kokosflocken und Eiklar im Verhältnis 2:1:1. Das Eiklar musst du zunächst sehr steif schlagen. Unter den Eischnee hebst du dann Zucker und Kokosflocken unter. Dabei musst du etwas aufpassen, dass die Masse nicht zu viel Volumen verliert. Die fertige Masse kannst du nun in einen Spritzbeutel füllen und aufdressieren oder mithilfe von zwei Teelöffeln zu gleich großen Häufchen formen. Diese backst du nur noch bei nicht zu hoher Temperatur im Ofen und schon wirst du mit saftigen, goldbraunen Makronen belohnt.

Deine Kokosmakronen halten sich in einer Keksdose einige Wochen an einem trockenen, dunklen Ort. Um sie saftig zu halten, kannst du einen Apfelschnitz mit in die Dose legen. Das war doch gar nicht so schwer, oder?

