Koreanischer Glasnudelsalat: So kochst du Japchae ganz leicht selber

Schneide die Frühlingszwiebeln in Ringe. Schäle Karotten und Zwiebeln und schneide beides in Streifen. Wasche die Paprika und schneide sie ebenfalls in Streifen.

Koche die Nudeln für etwa 7 Minuten in sprudelndem Wasser mit geschlossenem Deckel. Rühre sie regelmäßig um, damit sie nicht am Boden des Topfes kleben bleiben. Gieße sie ab, spüle sie gründlich mit kaltem Wasser und wende sie in ein wenig Erdnussöl. Zerschneide mit einer Küchenschere in mehrere Segmente.