Kräutertee selber machen: So einfach geht es

Kräutertees sind eine wunderbare Möglichkeit, Körper und Seele etwas Gutes zu tun – und selbstgemachte Teemischungen bieten dir die Freiheit, deine Lieblingsaromen und -kräuter individuell zu kombinieren. Dabei kannst du Kräuter verwenden, die speziell auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind. Ob du dir einen Tee zur Entspannung, zur Stärkung deines Immunsystems oder einfach nur zum Genießen mischen möchtest: In diesem Artikel erfährst du, welche Kräuter sich besonders eignen, wie du sie trocknest und lagerst und wie du dir im Handumdrehen deinen ganz persönlichen Kräutertee selber machen kannst.

Die besten Kräuter, um Kräutertee selber zu machen

Wenn du dir deinen Kräutertee selber machen möchtest, ist es wichtig, die passenden Kräuter auszuwählen. Jede Pflanze bringt ihre eigenen besonderen Eigenschaften mit und verleiht deinem Tee ein unverwechselbares Aroma. Hier eine Auswahl der besten Kräuter für deine Teemischungen.

1. M inze

Minze ist nicht nur als Sommertee ein Genuss, sondern passt auch hervorragend in Teemischungen für den Winter. Ein Minztee hilft bei Verdauungsbeschwerden, lindert Übelkeit und erfrischt mit seinem intensiven Geschmack. Besonders Pfefferminze und Krauseminze sind für Kräutertees beliebt.

2. Kamille

Kamille zählt zu den Klassikern unter den Heilkräutern und ist für ihre beruhigenden und entspannenden Eigenschaften bekannt. Sie hilft bei nervöser Unruhe, Magenbeschwerden und Schlafproblemen. Kamille wirkt entzündungshemmend und ist besonders mild, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Abendtees macht.

3. Thymian

Thymian ist ein beliebtes Heilkraut, das sich ideal für Tees zur Unterstützung der Atemwege eignet. Der kräftige, aromatische Geschmack von Thymian verleiht dem Tee eine würzige Note und ist besonders in Kombination mit anderen Kräutern, wie Minze und Salbei, sehr wohltuend. Thymian wirkt schleimlösend und antibakteriell und ist somit eine wertvolle Zutat für Teemischungen, die du in Erkältungszeiten genießen kannst.

4. Zitronenmelisse

Zitronenmelisse ist für ihre beruhigende Wirkung bekannt und eignet sich ideal für Teemischungen, die entspannen und Stress abbauen sollen. Der leicht zitronige Geschmack ist sanft und angenehm und passt gut zu vielen anderen Kräutern. Zitronenmelisse hilft dabei, Nervosität und leichte Schlafstörungen zu lindern und sorgt für eine entspannte Stimmung.

5. Salbei

Salbei ist nicht nur als Küchenkraut beliebt, sondern auch eine hervorragende Zutat für Kräutertees. Mit seinem würzigen, leicht bitteren Geschmack und den bekannten heilenden Eigenschaften eignet sich Salbei besonders gut für Teemischungen, die bei Erkältungen und Halsschmerzen lindernd wirken. Salbei hat eine antibakterielle Wirkung und ist reich an ätherischen Ölen, die dabei helfen, Entzündungen zu lindern und das Immunsystem zu unterstützen.

6. Zitronenverbene

Zitronenverbene ist eine tolle Wahl für Teemischungen, die erfrischend und gleichzeitig beruhigend wirken sollen. Ihr zitroniger, leicht süßer Geschmack verleiht dem Tee eine exotische Note und lässt dich in Gedanken in sonnige Gegenden reisen. Die Zitronenverbene hat eine entspannende Wirkung auf das Nervensystem und hilft dabei, den Geist zu beruhigen.

7. Ringelblume

Die goldgelben Blütenblätter der Ringelblume verleihen deinem Tee nicht nur eine wunderschöne Farbe, sondern wirken entzündungshemmend und beruhigend, und eignen sich besonders gut für Teemischungen, die eine sanfte und harmonische Wirkung auf den Körper haben sollen. Ein Tee mit Ringelblume hilft dabei, das Immunsystem zu unterstützen und die Haut von innen zu pflegen.

8. Malve

Die Malve, auch Käsepappelgenannt, hilft, gereizte Schleimhäute zu beruhigen und eignet sich daher hervorragend für Teemischungen bei Erkältungen. Ihre zarten Blütenblätter verleihen dem Tee eine sanfte Süße und enthalten Schleimstoffe, die wohltuend bei Husten und Halsschmerzen wirken.

Tee-Kräuter trocknen

Um Kräutertee selber zu machen, solltest du die Kräuter sorgfältig trocknen und lagern. Schneide die frischen Kräuter an einem trockenen Tag, wenn der Tau verschwunden ist, und binde sie zu kleinen Sträußen. Hänge die Sträuße kopfüber an einem luftigen, schattigen Ort auf und lasse sie etwa zwei bis drei Wochen trocknen. Alternativ kannst du die Kräuter auch auf einem trockenen Tuch ausbreiten und regelmäßig wenden. Sobald die Blätter rascheln und brüchig sind, füllst du sie in gut verschließbare Gefäße und lagerst sie an einem dunklen Ort.

Falls du keine Möglichkeit hattest, die Kräuter selbst zu sammeln und zu trocknen, kannst du hochwertige, getrocknete Kräuter in der Apotheke oder online bestellen. Achte darauf, dass die Kräuter aus biologischem Anbau stammen und ohne Zusatzstoffe sind.

Kräuter-Teemischung selbst machen

Nun kannst du mit deinen getrockneten Kräutern loslegen und deine ganz persönlichen Teemischungen zusammenstellen. Ein einfaches Rezept möchten wir dir aber vorstellen.

Du kannst übrigens auch Apfeltee selber machen. Ein gesunder Immunbooster im Herbst ist der Kurkuma-Shot. Aus Kräutern lässt sich ebenso ein leckerer Kräutersirup selber herstellen, den du für Limos, Dressing und Desserts verwenden kannst.

Kräutertee selber machen Kai Kopireit keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 15 Zutaten 1x 2x 3x 6 g Minze

6 g Oregano Dost

3 g Zitronenverbene

3 g Basilikum

3 g Mädesüß

2 g Blüten von der Ringelblume

2 g Blüten von der Malve Zubereitung Bringe Wasser zum Kochen und lass es 2 bis 3 Minuten stehen.

Zerkleinere 3 EL Kräuter für 1 Liter Tee von Hand oder mit dem Mörser und gib sie in die Teekanne.

Übergieße die Kräuter mit dem heißen Wasser und lass den Tee 5-7 Minuten bei geschlossenem Deckel ziehen.

Rühre danach um und filtere den Tee durch ein Sieb.

Süße den selbst gemachten Kräutertee bei Bedarf mit etwas Honig.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.