Backe Krapfen-Muffins im Airfryer und sichere dir einen exklusiven Rabatt-Code

Wir haben uns mal wieder an die Heißluftfritteuse gewagt – und mit dem Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket süße Krapfen-Muffins gebacken. Die sind mit Marmelade gefüllt und so köstlich, dass man gleich noch einen zweiten futtern möchte. Willst du mal probieren? Dann folge einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung!

Süße Krapfen-Muffins aus dem Airfryer

Für die Krapfen-Muffins kneten wir zunächst einen Hefeteig, und schon jetzt kommt der Airfryer von Philips zum Einsatz. Damit der Teig richtig schön aufgeht, lassen wir ihn nämlich eine Stunde lang in der Heißluftfritteuse gehen. Dafür stellen wir die Temperatur auf 40 Grad Celsius ein und legen den Teig hinein. Während dieser wächst, träumen wir schon einmal davon, wie wir die Muffins später verzieren.

Wie wäre es mit einer süßen Schokoladen-Ganache? Und darauf lassen wir noch bunte Zuckerstreusel rieseln. Hach, das wird lecker!

Nachdem der Teig im Airfryer ruhen konnte, teilen wir ihn in acht gleich große Portionen und formen daraus Kugeln. Diese platzieren wir in Muffinförmchen aus Silikon und lassen sie abermals ruhen, dieses Mal aber nur 20 Minuten, in der Heißluftfritteuse gehen. Und dann können wir sie backen und anschließend mit Marmelade befüllen. Zum Schluss tauchen wir sie noch in die Ganache, die wir ebenfalls im Airfryer von Philips zubereitet haben. Das war’s!

Wir brauchen direkt süßen Nachschub und machen als Nächstes Quarkbällchen aus dem Airfryer und Berliner aus der Heißluftfritteuse. Auch diese Käsekuchen-Muffins mit Mandarinen lassen wir uns nicht entgehen.

Krapfen-Muffins aus dem Airfryer Oli 3.91 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Ruhezeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 8 Stück Kochutensilien z.B. Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket 1 Heißluftfritteuse Zutaten 1x 2x 3x Für die Muffins: 350 g Weizenmehl 405er, am besten eins mit mindestens 12,7g Eiweiß

50 g Puderzucker

4 g Salz

165 ml Milch zimmerwarm

17 g frische Hefe

60 g Butter zimmerwarm

2 Eier S

1 Glas Himbeermarmelade Zum Verzieren: 300 g Vollmilchschokolade

200 g Sahne zimmerwarm

bunte Zuckerstreusel Zubereitung Verknete das Mehl mit dem Puderzucker, Salz, der Milch, Hefe, den Eiern und der Butter für 10-12 Minuten.

Lege den Teig in den Korb der Heißluftfritteuse und gare ihn für 1 Stunde bei 40 °C. Bedecke ihn dabei mit leicht eingefettetem Backpapier, damit er nicht austrocknet.

Teile den Teig anschließend in 80-90 g schwere Portionen. Nutze ein Glas, um daraus Kugeln zu formen, indem du es mit der Öffnung über den Teig stellst und kreisende Bewegungen ausführst.

Lege die Teigkugeln mit der glatten Seite nach oben in Silikon-Muffinförmchen und lass sie 20 Minuten in der ausgeschalteten Heißluftfritteuse gehen.

Backe die Krapfen-Muffins anschließend bei 170 °C für 10 Minuten in der Heißluftfritteuse.

Lass sie abkühlen und befülle sie anschließend mit Himbeermarmelade.

Hacke die Schokolade und lass sie zusammen mit der Sahne bei 80 °C für 20 Minuten in der Heißluftfritteuse schmelzen.

Rühre die Schokolade anschließend mit einem Schneebesen durch und tauche die gefüllten Krapfen hinein. Streue Zuckerstreusel darüber und lass die Ganache fest werden.

