Lass den Ofen aus: Dieser Salat ist alles, was du brauchst

Wer hätte gedacht, dass Kohl so sexy sein kann? Hier wird er zum Star: In Kombination mit süßen Äpfeln, gerösteten Walnüssen, frischer Petersilie und einer kleinen Schärfe von Chili wird daraus eine richtige Geschmackssensation. Und das cremige Senf-Dressing? Dazu sagst du später nur noch: „Mehr, bitte!“. Dieser Krautsalat mit Äpfeln, Walnüsse und Parmesan ist perfekt für alle, die es frisch, knackig und unkompliziert lieben.

Krautsalat mit Äpfeln, Walnüssen und Parmesan: frisch, würzig, fruchtig

Salate gibt es viele. Aber nur ein paar bleiben wirklich in Erinnerung und schaffen es immer wieder auf den Teller. Mir geht es so mit diesem Krautsalat mit Äpfeln, Walnüssen und Parmesan. Das Rezept stammt von einer ehemaligen Mitbewohnerin von mir. Bei ihr gab es regelmäßig Krautsalat. Jedes Mal, wenn sie anfing, ihn in feine Streifen zu schneiden und mit Essig, Öl, Salz und Pfeffer anzumachen, lief mir das Wasser im Mund zusammen. Irgendwie sah das bei ihr besonders schmackhaft aus, obwohl sie nicht mal etwas Besonderes mit dem Kohl anstellt.

Bis sie ihrem Krautsalat eines Tages ein Upgrade verpasste. Mit in der Schüssel landeten feine Apfelschnitze, geröstete Walnüsse, Karottenraspel und gehobelter Parmesan. Ein Honig-Senf-Dressing rundete das Ganze ab. Da sie wie immer zu viel Salat zubereitet hatte, kam ich auch in den Genuss einer Portion. Und was soll ich sagen, ich war sofort Fan!

Genauso war das für mich der Moment, an dem ich mir schwor, öfter Kohl in allen Formen und Variationen in meinen Speiseplan zu integrieren. Wenn ich nun mal Lust auf einen Salat habe, mir klassischer Blattsalat jedoch zu langweilig ist, greife ich zu diesem Rezept. Ganz gleich, ob als Beilage oder als leichtes Mittag- oder Abendessen, dieser Krautsalat mit Äpfeln, Walnüssen und Parmesan schmeckt immer köstlich.

Du möchtest den Salat noch aufpeppen oder eine Kleinigkeit dazu servieren? Wie wäre es mit saftigen Knoblauchgarnelen, einem gegrillten Lachsfilet oder einem saftigen Rindersteak. Genauso lecker schmeckt der Krautsalat mit Äpfeln, Walnüssen und Parmesan auch zu diversen Quiches oder Tartes, Linsenbratlingen oder Ofenkartoffeln. Teste dich durch verschiedene kulinarische Kombinationen und finde deine liebste!

Du bist nun auf den Geschmack von Kohl gekommen? Dann probiere als nächstes einen asiatischen Krautsalat, diesen fermentierten Krautsalat oder unser Rezept für warmen Krautsalat. Guten Appetit!

Krautsalat mit Äpfeln, Walnüssen und Parmesan Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 400 g Weiß- oder Rotkohl

1 Karotte

2 Äpfel süß-säuerlich

1/2 Bund frische Petersilie

50 g Walnüsse

2 EL Apfelessig z.B. diesen hier 🛒

3 EL Olivenöl

1 TL Honig

1 TL Senf

1/2 TL Chiliflocken oder nach Geschmack

Salz und Pfeffer nach Geschmack

50 g Parmesan gehobelt Zubereitung Schneide den Kohl in feine Streifen und gib ihn in eine große Schüssel. Knete ihn kräftig mit den Händen, bis er weicher wird und an Saftigkeit gewinnt. Schäle die Karotte und reibe sie grob. Tipp: Am besten funktioniert das mit einer : Am besten funktioniert das mit einer Vierkantreibe 🛒 Wasche die Äpfel und schneide sie in dünne Scheiben oder Streifen. Wasche, trockne und hacke die Petersilie fein. Röste die Walnüsse ohne Fett in einer Pfanne, falls du sie aromatischer haben möchtest, und hacke sie grob. Vermische in einer kleinen Schüssel Apfelessig, Olivenöl, Honig, Senf, Chiliflocken, Salz und Pfeffer zu einem würzigen Dressing. Rühre es gründlich durch, bis es leicht cremig wird. Gib die vorbereiteten Karotten, Äpfel, Petersilie und Walnüsse zum Kohl. Gieße das Dressing darüber und mische alles gründlich, sodass sich die Zutaten gleichmäßig verbinden. Verteile den Salat auf Tellern und bestreue ihn großzügig mit gehobeltem Parmesan. Möchtest du mehr Schärfe, kannst du noch Chiliflocken zur Deko darüber streuen.

