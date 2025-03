Kroketten-Sandwich: Diesen Snack-Klassiker aus den Niederlanden musst du probieren

Was für uns die Currywurst ist, ist für die Niederländer die Krokette. Dieser knusprige Snack wird vernascht, wann immer es geht und landet dabei auch schon mal als Füllung in einem Sandwich. Heraus kommt dabei ein unwiderstehlich köstliches Kroketten-Sandwich, das zu jeder Tageszeit ein echter Leckerbissen ist. Das passende Rezept gibt es hier.

So bereitest du ein Kroketten-Sandwich zu Hause zu

Kroketten sind einfach toll. Aber Kroketten in einem Sandwich, das klingt zunächst seltsam. In den Niederlanden sind mit Kroketten belegte Sandwiches jedoch alles andere als ungewöhnlich. Ein guter Grund, den Snack einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und ihn ebenfalls zu probieren.

Das Geheimnis eines Kroketten-Sandwiches liegt ganz klar in den Kroketten. Die niederländische Variante hat nämlich eine Füllung, die aus gekochtem Fleisch, Mehl und Butter besteht, und nicht, wie wir sie kennen, mit Kartoffelpüree gefüllt ist. So passt sie wunderbar in ein Sandwich, das wir noch mit Remoulade und frischem Rucola verfeinern.

Für ein waschechtes Kroketten-Sandwich nach niederländischem Vorbild solltest du am besten mit der Zubereitung der Kroketten beginnen. Für diese brauchst du etwas Zeit und gekochtes Rindfleisch. Solltest du dieses nicht bereits fertig beim Metzger deines Vertrauens bekommen, kannst du das Fleisch auch selbst kochen. Dadurch verlängert sich die Zubereitungszeit des Sandwiches etwas. Hacke das gekochte Fleisch so klein wie möglich und rühre dann aus zerlassener Butter, Mehl, Rinderbrühe, Senf, Gewürzen und dem zerkleinerten Rindfleisch eine glatte Masse an, die du kurz auskühlen lässt. Dann teilst du diese in Portionen und formst sie zu Kroketten, die du zuerst in Mehl, dann in verquirltem Ei und zum Schluss in Paniermehl wendest. Anschließend frittierst du sie noch in heißem Fett goldbraun und knusprig.

Lass dich von der Zubereitungszeit des Sandwiches von knapp drei Stunden nicht abschrecken. Den größten Teil der Zeit beansprucht die Kühlzeit der Kroketten-Füllung. Wenn du nicht so lange warten kannst und schneller in deinen Brötchen beißen möchtest, kannst du auch fertige niederländische Kroketten kaufen, wenn du diese im Supermarkt findest. Oder du probierst das Sandwich einfach mal mit einer anderen Kroketten-Variante aus. Lecker schmecken beispielsweise auch Käse-Kroketten.

