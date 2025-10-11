Kürbis statt Pfirsich: So wird der Bellini zum Herbsthit

Wie würde wohl der Herbst als Drink schmecken? Bestimmt nach Kürbis und herrlich aromatisch. Und genau das ist der Kürbis-Bellini: ein charmanter Mix aus klassischem Cocktail-Genuss und herbstlicher Gemütlichkeit. Was einst als venezianisches Meisterwerk in einer Bar begann, bekommt hier einen köstlichen saisonalen Twist. Samtiges Kürbispüree trifft auf prickelnden Schaumwein. Ein Drink, der Fans eleganter Klassiker ebenso begeistert wie alle, die gemütliche Herbstabende lieben. Cheers!

Kreativ-köstlicher Klassiker: Kürbis-Bellini

Der Bellini, ein echter Klassiker unter den Cocktails, hat seine Wurzeln in der schimmernden Welt Venedigs. Der Legende nach wurde der Drink in den 1940er-Jahren von Giuseppe Cipriani in der berühmten Harry’s Bar erfunden. Damals bestand er lediglich aus pürierten weißen Pfirsichen und Champagner. Der Name „Bellini“ rührt daher, dass das zarte Rosa des Cocktails den Farben des Gewands in einem Gemälde des Künstlers Giovanni Bellini ähnelte.

Als Hommage an diese glamouröse Geschichte erfindet sich der Bellini nun in einer herbstlichen Variante neu: als Kürbis-Bellini. Was könnte besser zur kühlen Jahreszeit passen als der süße, samtige Geschmack von Kürbis, kombiniert mit der prickelnden Eleganz von Schaumwein? Statt sommerlicher Pfirsiche hüpft jetzt also der Kürbis ins Glas und bringt nicht nur Geschmack, sondern auch Farbe in die dunkleren Monate.

Die Zubereitung ist ziemlich einfach: Der Kürbis wird zunächst weichgekocht, püriert und mit Vanilleschote sowie Zucker verfeinert. Wichtig: Das Püree sollte gut durchgekühlt sein, damit es beim Servieren nicht den Sekt erwärmt – ein absolutes „No-Go“ in der Welt der Cocktails. Vor dem Servieren kommt ein Esslöffel von diesem goldenen Herbstzauber ins Glas, das dann mit Champagner, Prosecco oder Sekt aufgefüllt wird. Einmal umrühren und fertig ist dein Kürbis-Bellini.

Der Kürbis-Bellini ist der ultimative Beweis, dass Kürbis in alles passt: in Suppe, in Pie, auf die Veranda als Deko und jetzt eben auch ins Sektglas. Er ist der Drink für alle, die im Herbst ihre Strickpullis ausführen und dabei trotzdem ein bisschen fancy sein wollen. Also schnapp dir deinen Kürbis, ein Glas Champagner und genieße das Beste aus zwei Welten: Dolce Vita trifft Pumpkin Party!

Kürbis-Bellini Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1/4 Hokkaido-Kürbis

1 EL Zucker

1/2 Vanillestange

1 Flasche Sekt Prosecco oder Champagner Zubereitung Wasche den Kürbis, halbiere ihn, teile den Kürbis in Stücke und entferne die Kerne. Koche ihn 15-20 Minuten in gezuckertem Wasser, bis er weich ist. Püriere den weichen Kürbis, bis die Masse schön glatt ist. Tipp: Das gelingt gut mit einem Mixer oder einem Das gelingt gut mit einem Mixer oder einem Pürierstab 🛒 Kratze das Mark aus einer halben Vanilleschote und mische es unter das Kürbispüree. Schmecke das Ganze mit Zucker ab, je nach deinem Geschmack. Lass das Püree mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, im Kühlschrank gut durchkühlen. Dadurch kann es sein volles Aroma entwickeln. Wenn Reste übrig bleiben, kannst du das Püree wunderbar portionsweise einfrieren. Gib vor dem Servieren je einen EL des kalten Kürbispürees in ein Glas und fülle es mit gekühltem Champagner, Prosecco oder Sekt auf.

