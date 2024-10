Kürbis-Brie-Tarte: knusprig-käsiger Herbstgenuss vom Feinsten

Als Suppe, Kuchen und Co.: Kürbis ist zurzeit in aller Munde. Abseits der wohlbekannten Pfade durch die Kürbisrezepte finden sich aber kreative Leckerbissen, die etwas frischen Wind in deine Küche bringen. Dazu gehört mit Sicherheit auch diese leckere Kürbis-Brie-Tarte! Also schnapp dir deine Kürbisse und deine Schürze und auf geht’s.

Kürbis-Brie-Tarte: Kürbis trifft auf Käse

Ein knuspriger, buttriger Mürbeteig ist die Grundlage für diese herrliche Kürbis-Brie-Tarte und überraschend einfach zuzubereiten. Für einen selbstgemachten Teig brauchst du Mehl, Butter, ein Ei, Salz und etwas kaltes Wasser. Durch die kalte Butter bekommt der Teig seine typische bröselige Konsistenz, und das Ei sorgt dafür, dass alles gut zusammenhält. Er kommt eine halbe Stunde zum Ruhen in den Kühlschrank. Wenn du dennoch ein bisschen Zeit sparen willst, kannst du auch fertigen Mürbeteig aus dem Kühlregal kaufen.

Neben Kürbis ist Brie in der Tarte der große Star. Der edle Weichkäse aus Frankreich ist der perfekte Partner für den Hokkaido-Kürbis. Ursprünglich aus der Region Île-de-France, zeichnet sich dieser Käse durch seine cremige Konsistenz und seinen milden, leicht nussigen Geschmack aus. Besonders gut macht sich Brie in warmen Gerichten, weil er wunderbar schmilzt und perfekt zum Kürbis passt. Abgerundet wird die Kürbis-Brie-Tart mit frischem Thymian und einem Klecks Honig – einfach himmlisch!

Nach der Ruhezeit rollst du den Mürbeteig aus, legst ihn in eine Tarteform und stichst den Boden mit einer Gabel ein. Anschließend brätst du ein paar Zwiebelringe in etwas Olivenöl an und verteilst sie auf dem Teig. Dann kommen die Kürbisscheiben und Brie-Stücke darauf, und alles wird mit Thymian und etwas Honig verfeinert. Im vorgeheizten Ofen bei 180°C wird die Tarte dann für etwa 30 Minuten gebacken, bis der Kürbis weich und der Brie goldbraun und herrlich geschmolzen ist. Das Ergebnis? Eine knusprige, saftige Tarte, die förmlich nach Herbst auf deinem Teller schreit!

