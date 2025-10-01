Ein gemütlicheres Frühstück im Herbst gibt es nicht

Der Herbst macht es einem nicht immer leicht, gut in den Tag zu starten. Sei es, dass es morgens wieder viel länger dunkel ist, sei es, dass man in dieser Jahreszeit viel zu oft fröstelnd an der Bushaltestelle steht, um sich in die wärmende, wenn auch stickige Luft des öffentlichen Nahverkehrs zu retten. Da kann es schon hilfreich sein, wenn man immerhin gemütlich in den Tag starten konnte und unsere Kürbis-Brombeer-Baked-Oats bringen dir genau das!

Kürbis-Brombeer-Baked-Oats: erlebe Kürbis völlig neu

Haferflocken gehören für mich zu den vielseitigsten Frühstückszutaten überhaupt. Sie sind nährstoffreich, halten lange satt und lassen sich wirklich in unzähligen Varianten zubereiten und genießen.

Die drei beliebtesten Versionen sind wohl Overnight Oats, Porridge und Baked Oats. Jede dieser Zubereitungen hat ihre ganz eigenen Vorteile, doch glücklich machen sie alle. Overnight Oats sind ideal für Menschen, die sich nicht viele Gedanken und Arbeit machen wollen. Einfach die Haferflocken mit einer Milch der Wahl in einen verschließbaren Behälter gepackt, Deckel drauf, ab in den Kühlschrank und am nächsten Morgen kannst du dir die fertige Mahlzeit direkt einpacken. Es lohnt sich aber ohne Frage immer, sie noch mit kreativen Toppings aufzuwerten.

Porridge ist die klassisch-warme Variante. Auf dem Herd gekocht werden die Haferflocken samtig-weich und sind schon am Morgen ein richtiger Seelentröster für kalte Tage. Die Baked Oats hingegen, quellen nur kurz auf und werden anschließend mit unterschiedlichen Zutaten im Ofen gebacken. Das macht sie fast schon zu einem kleinen, dampfenden Frühstückskuchen.

Perfekt also, wenn man morgens rausschaut, es grau, kalt und ungemütlich ist und man sich mit ein wenig eigens zubereiteter Gemütlichkeit auf die Sprünge helfen muss. Und auch, wenn es zunächst unüblich scheint, einen Kürbis in diesem Rezept zu verarbeiten, sorgt er in Verbindung mit dem Apfel nicht nur für eine natürliche Süße, sondern auch für eine herrliche, weiche Konsistenz.

Die Kürbis-Brombeer-Baked-Oats musst du einfach probieren. Während sie im Ofen goldbraun backen, kannst du schon einmal den Tisch vorbereiten, Tee aufgießen oder nochmal eingekuschelt auf dem Sofa den ersten Kaffee genießen. Überzeuge dich selbst von diesem schmackhaften Rezept!

Kürbis-Brombeer-Baked-Oats Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 ml Wasser

120 g zarte Haferflocken

1 Prise Salz

1/2 TL Zimt

1/4 TL gemahlener Ingwer optional

180 g Hokkaido-Kürbis

1 mittelgroßer Apfel

150 g Brombeeren frisch oder TK

49 g Haselnüsse

180 ml Pflanzenmilch

1 TL Kokosöl

2 EL Ahornsirup Zubereitung Bring zunächst Wasser zum Kochen und übergieße die Haferflocken damit. Füge Salz, Zimt und Ingwer hinzu, verrühre alles gründlich miteinander und lass die Mischung etwa 10 Minuten quellen. Wasche währenddessen den Kürbis, entkerne ihn und rasple ihn fein. Gehe genau so beim Apfel vor. Wasche die Brombeeren und lass sie gut abtropfen oder lass sie antauen. Schneide die Haselnüsse grob klein. Vermenge den geraspelten Kürbis, Apfel, die Brombeeren, die Haselnüsse sowie die Pflanzenmilch gründlich mit den gequollenen Haferlocken. Streiche eine Auflaufform 🛒 mit etwas Kokosöl aus. Verteile die Haferflocken-Obst-Masse gleichmäßig in der Form und beträufle alles mit etwas Ahornsirup. Backe die Baked Oats etwa 25 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun gefärbt und die Masse fest ist.

