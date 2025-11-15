Schmecken perfekt zum Sonntagskaffee: Kürbis-Brownies

Nichts geht über einen ordentlichen Kaffeeklatsch! Natürlich dürfen dabei die passenden Leckereien nicht fehlen. Solange der Herbst noch in seinen besten Zügen erstrahlt, genießen wir in unserer Kaffeepause diese Kürbis-Brownies. Back sie doch gleich selbst nach!

Rezept für Kürbis-Brownies: herbstlich und schokoladig

Süßkartoffeln, Kichererbsen, Kidneybohnen, Avocado und Zucchini: Alles davon ist schon in irgendwelchen Brownie-Rezepten verwenden worden. Und selbst, wenn wir am Anfang oftmals skeptisch waren, ist das Endergebnis immer mehr als köstlich gewesen. Deswegen landet heute das orangefarbene Herbstgemüse im Gebäck. Gemeinsam mit Schokolade, Kakao und einigen herbstlichen Gewürzen zaubern wir ein kulinarisches Meisterwerk, dem keine Naschkatze widerstehen kann.

Den Kürbis garst du dafür, bis er weich ist und du daraus ein Püree herstellen kannst. Dieses vermischst du dann, sobald es abgekühlt ist, vermischst du es mit Frischkäse und Gewürzen wie Muskatnuss, Piment und Zimt. Die Mischung kannst du dann erstmal beiseite stellen. Im Anschluss schmilzt du Schokolade über einem heißen Wasserbad. Parallel kannst du die restlichen trocknen Zutaten wie Mehl, Zucker und Kakao in einer Schüssel vermischen. Im nächsten Schritt fügst du die geschmolzene Schokolade, Pflanzenöl, Apfelmus und pflanzliche Milch hinzu und verrührst alles zu einem glatten Brownie-Teig.

Fülle den Teig anschließend in eine Brownie-Backform und streiche ihn glatt. Toppe das Ganze mit der Kürbis-Frischkäse-Creme und ziehe mit einer Gabel ein Muster durch den Teig. Ab damit in den Ofen für eine halbe Stunde und der schokoladige Genuss ist bereit zum Naschen!

Lass dir dazu eine Tasse deiner liebsten Kaffeespezialität, frisch gebrühten Tee oder vielleicht gleich einen Pumpkin Spice Latte schmecken. Wahrscheinlich wird es nicht nur bei einem Stückchen des süßen Gebäcks bleiben. Wir werden es aber keinem verraten, versprochen!

Kürbis und Schokolade ist eine fantastische Kombi, wie diese Rezepte für einen Kürbis-Schokokuchen, eine Kürbis-Schoko-Tarte und einen Kürbis-Schokokuchen aus nur drei Zutaten beweisen. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Mach’s dir mit einer Tasse Kaffee und einem Kürbis-Brownie gemütlich. In einem kuschligen Ambiente gelingt das gut. Eine Flasche mit Lichterkette sorgt für schönes Licht. Die Anleitung für das DIY findest du bei Geniale Tricks.

Kürbis-Brownies Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 220 g Hokkaidokürbis oder 170 g Kürbispüree, online erhältlich, z.B. hier 🛒

100 g veganer Frischkäse

etwas Zimt gemahlen

etwas Muskatnuss gemahlen

etwas Piment gemahlen

200 g Zartbitterschokolade

200 g Weizenmehl Type 405

200 g Zucker

50 g Kakaopulver ungesüßt

100 g Apfelmus

100 ml Pflanzenöl

200 ml pflanzliche Milch nach Wahl Zubehör (ca. 20 cm x 25 cm, z.B. diese hier 🛒 1 Brownieform Zubereitung Schneide den Kürbis in kleine Stücke und gare ihn zusammen mit etwas Wasser in einem mikrowellengeeigneten Gefäß abgedeckt für ca. 5 Minuten, bis alle Stücke weich sind. Gieß das Wasser danach ab, lass die Stücke abtropfen und püriere sie in einem hohen Gefäß. Lass das Püree anschließend abkühlen. Alternativ kannst du auch gekauftes Kürbispüree verwenden. Verrühre das abgekühlte Kürbispüree mit Frischkäse und schmecke es mit Zimt, Muskat und Piment ab. Schmelze die Zartbitterschokolade über einem Wasserbad und lass sie danach etwas abkühlen. Heize den Ofen auf 180 °C Umluft vor und lege eine Backform mit Backpapier aus. Verrühre Mehl, Zucker und Kakaopulver in einer großen Schüssel. Gib dann die geschmolzene Schokolade, das Apfelmus, das Pflanzenöl und die pflanzliche Milch hinzu und rühre alles zu einem glatten Teig. Fülle den Teig in die vorbereitete Backform, verteile die Frischkäse-Kürbis-Creme auf dem Brownieteig und ziehe mit einer Gabel kleine Swirls durch den Brownieteig. Backe die Brownies für 25-30 Minuten. Lass sie vor dem Anschneiden vollständig abkühlen.

