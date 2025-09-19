Kürbis-Carbonara: Dieses herbstliche Nudelgericht gibt es jetzt öfter

Du liebst Spaghetti Carbonara? Dann lass dir diese Variante nicht entgehen. Kürbis-Carbonara ist eine Variation des beliebten italienischen Klassikers, die wunderbar nach Herbst schmeckt. Wir zeigen dir, wie du das Rezept zubereiten kannst.

So machst du Kürbis-Carbonara

Herbst ohne Kürbisgerichte? Das ist einfach undenkbar! Wir können gar nicht genug von dem orangefarbenen Gemüse bekommen und gönnen und heute deshalb eine extra große Portion Kürbis-Carbonara. Die Soße besteht aus cremigem Kürbispüree, das mit Sahne verfeinert wird und einer Ei-Parmesan-Mischung, wie bei einer klassischen Carbonara. Schnapp dir Kochlöffel und Topf und koche mit uns eine herbstliche Kürbis-Carbonara.

Für das Gericht brauchst du zunächst Spaghetti, Hokkaido-Kürbis, Eier, Knoblauch, Speck, Sahne, Parmesan, etwas Öl sowie Gewürze.

Wasche und schneide den Kürbis in Würfel. Diese kochst du anschließend in einem Topf mit Salzwasser weich. Währenddessen kannst du auch die Nudeln bissfest kochen.

Sind Kürbis und Pasta auf dem Herd, ziehst du den Knoblauch ab und hackst ihn fein. Den Speck schneidest du in Würfel. Danach erhitzt du Olivenöl in einer Pfanne und brätst den Speck darin knusprig an. Wenn er anfängt, goldbraun zu werden, gibst du den Knoblauch hinzu und dünstest ihn mit an. Fülle nun den gekochten Kürbis zusammen mit der Sahne in einen Mixer und püriere beides zu einer homogenen Masse. Die Kürbis-Sahne-Mischung gießt du anschließend mit in die Pfanne zu Speck und Knoblauch.

Verquirle in einer Schüssel geriebenen Parmesan mit den Eiern und rühre die Masse bei niedriger Temperatur vorsichtig unter die Kürbissoße. Achte darauf, dass die Eier nicht anfangen zu stocken. Zum Schluss komm die Spaghetti mit in die Pfanne. Verrühre alles gut miteinander und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Du möchtest Carbonara doch lieber im Original probieren? Hier ist das Rezept für authentische Spaghetti Carbonara. Ein leckerer Nudel-Klassiker, den wirklich alle lieben, bekommst du mit Nudeln in Tomaten-Sahnesoße. Auch Nudeln mit Kürbis und Pesto dürfen auf der herbstlichen Speisekarte nicht fehlen.