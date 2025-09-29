Kürbis-Carbonara: Dieses herbstliche Nudelgericht gibt es jetzt öfter

Du liebst Spaghetti Carbonara? Dann lass dir diese Variante nicht entgehen. Kürbis-Carbonara ist eine Variation des beliebten italienischen Klassikers, die wunderbar nach Herbst schmeckt. Wir zeigen dir, wie du das Rezept zubereiten kannst.
So machst du Kürbis-Carbonara
Herbst ohne Kürbisgerichte? Das ist einfach undenkbar! Wir können gar nicht genug von dem orangefarbenen Gemüse bekommen und gönnen und heute deshalb eine extra große Portion Kürbis-Carbonara. Die Soße besteht aus cremigem Kürbispüree, das mit Sahne verfeinert wird und einer Ei-Parmesan-Mischung, wie bei einer klassischen Carbonara. Schnapp dir Kochlöffel und Topf und koche mit uns eine herbstliche Kürbis-Carbonara.
Für das Gericht brauchst du zunächst Spaghetti, Hokkaido-Kürbis, Eier, Knoblauch, Speck, Sahne, Parmesan, etwas Öl sowie Gewürze.
Wasche und schneide den Kürbis in Würfel. Diese kochst du anschließend in einem Topf mit Salzwasser weich. Währenddessen kannst du auch die Nudeln bissfest kochen.
Sind Kürbis und Pasta auf dem Herd, ziehst du den Knoblauch ab und hackst ihn fein. Den Speck schneidest du in Würfel. Danach erhitzt du Olivenöl in einer Pfanne und brätst den Speck darin knusprig an. Wenn er anfängt, goldbraun zu werden, gibst du den Knoblauch hinzu und dünstest ihn mit an. Fülle nun den gekochten Kürbis zusammen mit der Sahne in einen Mixer und püriere beides zu einer homogenen Masse. Die Kürbis-Sahne-Mischung gießt du anschließend mit in die Pfanne zu Speck und Knoblauch.
Verquirle in einer Schüssel geriebenen Parmesan mit den Eiern und rühre die Masse bei niedriger Temperatur vorsichtig unter die Kürbissoße. Achte darauf, dass die Eier nicht anfangen zu stocken. Zum Schluss komm die Spaghetti mit in die Pfanne. Verrühre alles gut miteinander und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.
Du möchtest Carbonara doch lieber im Original probieren? Hier ist das Rezept für authentische Spaghetti Carbonara. Ein leckerer Nudel-Klassiker, den wirklich alle lieben, bekommst du mit Nudeln in Tomaten-Sahnesoße. Auch Nudeln mit Kürbis und Pesto dürfen auf der herbstlichen Speisekarte nicht fehlen.
Kürbis-Carbonara
Zutaten
- 300 g Hokkaido-Kürbis
- 400 g Spaghetti
- 2 Knoblauchzehen
- 100 g Speck
- 2 EL Olivenöl
- 100 ml Sahne
- 50 g Parmesan
- 2 Eier
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Wasche den Kürbis und schneide ihn in Würfel. Koche sie in einem Topf mit leicht gesalzenem Wasser für 10 bis 12 Minuten weich. Gieße das Kochwasser ab und stelle den Kürbis zum Abkühlen beiseite.
- Koche die Spaghetti in einem Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe, während die Kürbiswürfel auf dem Herd sind.
- Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Schneide den Speck in Würfel. Erhitze dann Olivenöl in einer Pfanne und brate zuerst den Speck darin an. Wenn er goldbraun und knusprig wird, füge den Knoblauch hinzu und dünste ihn mit an.
- Fülle den gekochten Kürbis zusammen mit der Sahne in einen Mixer und püriere die Zutaten zu einer glatten Masse. Gib das Püree anschließend mit in die Pfanne zu den Speckwürfeln und verrühre alles gut miteinander. Ist die Soße zu dick, füge etwas Nudelwasser zum Verdünnen hinzu.
- Reibe den Parmesan. Gib ihn mit den Eiern in eine Schüssel und verquirle beides miteinander.
- Rühre die Ei-Parmesan-Mischung bei sehr niedriger Temperatur unter die Kürbissoße. Achte darauf, dass die Eier in der Pfanne nicht stocken.
- Gib die Spaghetti mit in die Pfanne, verrühre sie mit der Soße und schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Verteile die Kürbis-Carbonara auf die Teller und genieße sie direkt.