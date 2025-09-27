Kürbis-Cheesecake-Brownies: Wenn der Herbst auf Schokolade trifft

Kürbis und Herbst sind untrennbar miteinander verbunden. Nicht nur, weil beide in einem leuchtenden Orange strahlen, sondern auch geschmacklich gehören sie einfach zusammen. Ein leckeres und optisch ansprechendes Herbstrezept sind beispielsweise Kürbis-Cheesecake-Brownies. Wie du die schokoladigen Leckerbissen backst, erfährst du in diesem Rezept.

Das genialste Brownie-Rezept: Kürbis-Cheesecake-Brownies

Brownies sind wohl mein Lieblingsgebäck. Sie überzeugen mich einfach immer wieder mit ihrem intensiven Schokogeschmack, ihrer Saftigkeit und ihrer handlichen Größe. Wenn ich einmal mit dem Essen angefangen habe, kann ich nur schwer wieder aufhören. Da esse ich auch gern mal mehr als drei Brownies.

Wenn es um Kuchen geht, kann ich bei einem Käsekuchen nur schwer nein sagen. Die Kürbis-Cheesecake-Brownies vereinen also zwei meiner absoluten Favoriten in einem Rezept. Der Kürbisgeschmack ist dabei praktisch die Kirsche on top.

Die Zubereitung der Leckerbissen sieht auf den ersten Blick recht kompliziert aus, aber eigentlich ist sie ziemlich einfach. Zuerst rührst du die Zutaten für die Frischkäse-Kürbis-Creme zusammen. Dann kommt der Brownieteig an die Reihe. Für ihn schmilzt du Schokolade und Butter und verrührst beides mit den restlichen Zutaten. Dann geht es ans Schichten. Verteile eine Hälfte des Brownieteigs in einer vorbereiteten Form. Fülle dann die Cheesecake-Schicht obendrauf und gib den restlichen Brownieteig in Klecksen drüber. Schon kann die Form für eine gute halbe Stunde in den Ofen. Nach dem Abkühlen kannst du die Kürbis-Cheesecake-Brownies schneiden und vernaschen.

Bereite dich auf einen unwiderstehlichen Geruch vor, der beim Backen der Brownies durch deine Küche weht. Schnapp dir gleich deine Schürze und lass uns gemeinsam diese süßen Verführungen zaubern!

Kürbis-Cheesecake-Brownies Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (20 x 20 cm, online z.B. hier 🛒 1 Brownieform Zutaten 1x 2x 3x Für die Cheesecake-Schicht: 225 g Frischkäse Zimmertemperatur

110 g brauner Zucker

240 ml Kürbispüree

1 großes Ei

2 EL Maisstärke

1 TL Vanilleextrakt

1 TL Kürbiskuchengewürz online z.B. dieses hier 🛒

1/4 TL Zimt zusätzlich

80 g weiße Schokoladenstückchen Für den Brownieteig: 150 g Zartbitterschokolade

100 g Butter

2 Eier Gr. L

100 g brauner Zucker

1/4 TL Salz

1 TL Vanilleextrakt

1 TL Instant-Espressopulver online z.B. dieses hier 🛒

125 g Mehl 405er

40 g Kakaopulver Zum Dekorieren: 50 g gehackte Pekannüsse optional

geschmolzene Schokolade Zubereitung Heize deinen Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verrühre den weichen Frischkäse mit dem braunen Zucker in einer Schüssel, bis die Masse glatt ist.

Füge Kürbispüree, Ei, Maisstärke, Vanilleextrakt, Kürbiskuchengewürz und Zimt hinzu. Mixe alles gründlich, bis eine cremige, gleichmäßige Masse entsteht. Hebe die weißen Schokoladenstückchen unter.

Hacke die Zartbitterschokolade und schmilz sie zusammen mit der Butter in einem Wasserbad oder vorsichtig in der Mikrowelle. Lass die Mischung etwas abkühlen.

Verquirle die Eier mit dem braunen Zucker, dem Salz, dem Vanilleextrakt und dem Espressopulver in einer separaten Schüssel, bis alles schaumig ist. Rühre die geschmolzene Schokoladen-Butter-Mischung unter.

Siebe Mehl und Kakaopulver darüber und verrühre alles zu einem glatten Teig.

Gieße die Hälfte des Brownieteigs in deine Form und verteile ihn gleichmäßig.

Streiche die Käsekuchenmasse vorsichtig darüber und glätte die Oberfläche.

Gieße den restlichen Brownieteig in Klecksen darauf und verteile ihn mit einem Löffel.

Nimm einen Zahnstocher und ziehe damit spiralförmige Muster durch die Oberfläche, um einen schönen Marmoreffekt zu erzielen. Streue optional gehackte Pekannüsse darüber.

Backe die Kürbis-Cheesecake-Brownies für 35 Minuten. Mache die Stäbchenprobe.

Lass das Gebäck vollständig in der Form abkühlen (mindestens 2 Stunden). Hebe es danach heraus und schneide es mit einem scharfen Messer in gleichmäßige Quadrate.

Verziere die Brownies nach Belieben noch mit Schokoguss. Notizen Tipp: Bewahre die Kürbis-Cheesecake-Brownies im Kühlschrank auf – dort halten sie sich bis zu 5 Tage.

