Kürbis-Chips: Von diesem gesunden Snack bekommt man nicht genug

Mit unserem Rezept für selbst gemachte Kürbis-Chips kannst du ohne Reue snacken. Dieses Knabberzeug ist nämlich deutlich gesünder als fettige, salzige Chips aus dem Supermarkt. So wird aus einem herbstlichen Saisonklassiker ein leckerer Begleiter für gemütliche Fernsehabende.

So werden Kürbis-Chips besonders knusprig

Damit deine selbst gemachten Kürbis-Chips auch extra knusprig werden, ist es zunächst wichtig, dass du den Kürbis dafür besonders dünn schneidest. Am besten nimmst du dafür einen Hobel, damit werden die Scheiben schön gleichmäßig. Wichtig ist außerdem, dass du beim Backen die Ofentür einen Spalt offen lässt. Dadurch entweicht der entstehende Wasserdampf, sodass die Chips gut trocknen können. Wie das funktioniert? Stecke einfach einen Kochlöffel aus Holz in den Schlitz, während der Ofen läuft.

Das Gute an den Kürbis-Chips: Du kannst sie ganz nach Belieben würzen. Nutze beispielsweise Chiliflocken, wenn du es gern etwas pikanter magst. Auch Knoblauchgranulat ist eine gute Wahl. Für einen mediterranen Twist sorgen getrocknete Kräuter wie Rosmarin oder Oregano.

Auch in Sachen Salz hast du freie Wahl. Nimm nicht zu viel, damit die Kürbis-Chips nicht zu ungesund werden, und arbeite stattdessen lieber mit anderen Gewürzen. Beim Öl solltest du ebenfalls sparsam sein, sonst wird dein Snack zu fettig.

Hast du die Chips schon aufgefuttert, aber noch Kürbis übrig? Koche doch ein indisches Kürbis-Curry oder schiebe eine Dinette mit Kürbis in den Ofen. Auch lecker: dieses Kürbis-Rosenkohl-Gratin. So viel Auswahl!

Tipp: Serviere deine Kürbis-Chips in selbst gebastelten Schalen aus Ton. Die sehen nicht nur toll aus, sondern sind dank einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du bei unseren Kollegen von Geniale Tricks findest, auch leicht nachgemacht!