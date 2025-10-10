Cremige Kürbis-Curry-Suppe: Lieblingsrezept im Herbst

Na, hast du schon deine erste Kürbissuppe der Saison gekocht? Der Sommer verabschiedet sich nun vermutlich tatsächlich für dieses Jahr, also machen wir uns bereit für die kulinarischen Highlights des Herbstes. Und dazu gehört für uns auf jeden Fall diese Kürbis-Curry-Suppe. Mit ihr kann man es sich in der kommenden Zeit so richtig gemütlich machen.

Rezept für Kürbis-Curry-Suppe: exotischer Twist

Der Herbst kommt, und wir freuen uns ehrlich gesagt schon sehr auf ihn. Endlich wieder Zeit für kuschelige Stunden zu Hause, bei Kerzenschein und bei leckerem Wohlfühlessen. Unser Saisonstar schlechthin ist selbstverständlich der Kürbis, aus dem wir heute eine Kürbis-Curry-Suppe kochen. Die verleiht der klassischen Kürbissuppe einen exotischen, pikanten Anstrich und heizt an kalten Tagen ordentlich ein.

Nicht nur Currypaste, sondern auch Chiliflocken machen aus unserer Kürbis-Curry-Suppe eine feurige Angelegenheit. Aber natürlich nur, wenn du das auch möchtest. Du kannst bei beiden Zutaten nach Belieben dosieren und weniger verwenden. Denn die Suppe schmeckt auch, wenn sie nicht ganz so pikant gewürzt wird.

Aber wir beginnen von vorn: Zuerst kümmern wir uns um den Kürbis. Er wird gewaschen und klein geschnitten, die Kerne kratzen wir mit einem Löffel heraus. Anschließend würzen wir die Kürbisstücke mit Salz und Pfeffer und mischen sie mit ein wenig Öl, denn sie werden im Ofen weich gebacken. Während sie in der Röhre sind, kümmern wir uns um die restlichen Zutaten.

Das bedeutet, wir schälen eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen und etwas Ingwer und hacken diese drei Zutaten klein. Es kommen noch eine Karotte und eine Stange Sellerie dazu, die wir waschen und ebenfalls klein schneiden. Alle Zutaten werden in einem großen Topf mit Öl angebraten und mit Curry, Chili, Kurkuma und Kreuzkümmel gewürzt. Dann gießen wir Gemüsebrühe und Kokosmilch dazu und lassen alles so lange köcheln, bis das Gemüse weich ist.

Mittlerweile kann auch der Kürbis wieder aus dem Ofen geholt werden. Wir geben ihn mit in den Topf und pürieren dessen Inhalt. Zum Abschluss schmecken wir die Suppe abermals ab und servieren sie. Oh, schmeckt die gut!

Herbst ist nicht nur Kürbiszeit, sondern auch Anlass für stimmungsvolle Tischdeko. Mach’s dir beim Löffeln deiner Suppe gemütlich, indem du selbst gebastelte Windlichter anzündest. Sieht schön aus und geht ganz leicht!

Probiere mehr Rezepte mit Kürbis aus, zum Beispiel diese cremige Kürbis-Erdnuss-Suppe. Aber der Saisonliebling schmeckt nicht nur aus der Suppenschüssel. Wie wäre es mit einem Kürbis-Kartoffel-Auflauf oder Kürbis-Toasts, die wir zum Frühstück verputzen? Unsere Kürbis-Mousse beweist, dass das Gemüse sogar süß wunderbar lecker ist.