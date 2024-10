Cremiges Herbstgericht: Kürbis-Risotto mit Datteln

Herbstzeit ist Kürbiszeit und wir bei Leckerschmecker könnten nicht glücklicher sein. Wir lieben den süßlichen, leicht nussigen Geschmack von Kürbissen und verarbeiten sie zu allerhand Leckerem. Einer unserer aktuellen Lieblinge ist dieses Kürbis-Dattel-Risotto.

Kürbis-Dattel-Risotto überzeugt mit Herbstaromen

Kürbis ist ein klassisches Herbstgemüse, das voller wertvoller Nährstoffe wie Vitamin A und Beta-Carotin steckt. Einer der beliebtesten Kürbissorten ist der Hokkaido-Kürbis. Er hat eine leuchtend orangene Farbe und einen süßlichen Geschmack. Ein Pluspunkt ist, dass der vor der Zubereitung nicht geschält werden muss.

Wir verwenden ihn auch für das Kürbis-Dattel-Risotto. Dafür wird er geschnitten, mariniert und anschließend im Ofen geröstet. In der Zwischenzeit kannst du Zwiebeln und Knoblauch schneiden sowie einen Teil der Datteln fein hacken. Dann dünstest du Zwiebeln und den Knoblauch in einer Pfanne mit Öl an und gibst den Risottoreis hinzu. Abgelöscht wird er mit Wein und Gemüsebrühe, die du nach und nach hinzugibst, bis der Reis die Flüssigkeit vollkommen aufgesogen hat. Zum Schluss vermengst du das Risotto mit den gehackten Datteln und dem gerösteten Kürbis. Vor dem Servieren kommen noch Parmesan und Kürbiskerne hinzu.

Das Kürbis-Dattel-Risotto essen wir am liebsten abends, eingekuschelt in eine Decke auf dem Sofa. Aber es schmeckt auch als leckeres Mittagessen. Und wenn man Gäste hat, kann man so etwas Besonderes, aber nicht allzu Kompliziertes anbieten.

Bei Leckerschmecker findest du selbstverständlich noch mehr leckere Rezepte mit Kürbis. Starte mit dem Pumpkin-Pie-Porridge oder den Pumpkin Spice Pancakes herbstlich lecker in den Tag. Suchst du ein leckeres Gericht, dann probiere das leckere Kürbisgratin aus. Es schmeckt als Beilage und Hauptgericht.