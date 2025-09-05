Ist noch Sommer oder schon Herbst? Zeit für Eis ist allemal

Wir befinden uns im Spätsommer, fast schon in den ersten Zügen des Herbstes. Da sich die Sonne allerdings noch mal von ihrer schönsten Seite zeigt, wollen wir uns die Chance nicht entgehen lassen, Eis zu essen. Um dem einen saisonalen Twist zu verleihen, gibt es jetzt gerade Kürbis-Eis. Das schmeckt herzerwärmend gut, sorgt für einen tollen Farbtupfer beim Essen und ist rundum genial. Hier ist das Rezept.

Kürbis-Eis ist extracremig und extralecker

Dass Kürbisse nicht nur gut für herzhafte Gerichte geeignet ist, wissen wir spätestens, seit es amerikanische Pumpkin Pie auch auf unsere Kuchentafeln geschafft hat. Doch auch im Bereich der Süßspeisen kann das Gemüse mehr, als du vielleicht denkst. Zum Beispiel schmeckt es hervorragend als Kürbis-Eis. Wenn du also das nächste Mal einen Kürbis auf dem Markt oder sogar in deinem eigenen Garten findest, der zu groß ist, um ihn im Ganzen zu essen, bereite es doch einfach mal zu und überzeuge dich selbst.

Welche Sorte Kürbis du für dein Kürbis-Eis verwendest, spielt eine große Rolle. Denn bestimmte Sorten eignen sich einfach besser als andere. So sind Hokkaido und Butternuss von Natur aus relativ weich und schmecken süßlich. Daher sind sie wie geschaffen für eine cremige Eismasse. Sorten wie Muskat oder Bischofsmütze schmecken kräftiger, sind aber auch etwas schwerer zu bekommen. Arten wie Patisson oder Spaghettikürbis eignen sich eher weniger, ersterer wegen seines gemüseartigen Geschmacks, zweiterer wegen seiner Struktur.

Beginne damit, den Kürbis zu schälen – falls du Hokkaido verwendest, den man eigentlich nicht schälen muss, schäle auch diesen, denn kleine Schalenstücke machen sich nicht so gut im fertigen Kürbis-Eis. Dann kochst oder dämpfst du ihn, bis er weich ist und pürierst ihn dann fein. Fertig ist dein Kürbispüree. Dieses kannst du auch kaufen, aber selbstgemacht schmeckt schließlich immer besser.

Das Püree mischst du nun mit Eigelb, Sahne und Zucker, lecker ist auch eine Prise Pumpkin-Spice-Gewürz, das aus Zimt, Muskat, Ingwer und Nelke besteht. Erhitze die Mischung über einem Wasserbad, bis sie leicht andickt und gieße sie dann in eine Eismaschine. Du kannst sie auch so gefrieren lassen, denk dann aber daran, die Masse regelmäßig durchzurühren. Das Ergebnis: cremig, zartschmelzend und herrlich süß, genau, wie es sein muss, um gut gelaunt vom Sommer in den Herbst zu wechseln.

300 g Hokkaido-Kürbis

200 ml Sahne

200 ml Milch

1 TL Pumpkin-Spice-Gewürz z.B. hier 🛒

2 Eigelbe

100 g Zucker Zubereitung Schäle den Kürbis, lege ihn in einen Durchschlag oder einen Dämpfaufsatz und gare ihn über Wasserdampf, bis er weich ist. Püriere ihn fein und stelle ihn zum Abkühlen beiseite.

Koche Sahne, Milch und Pumpkin-Spice-Gewürz in einem Topf auf.

Rühre die Eigelbe und den Zucker mit dem Schneebesen cremig. Rühre vorsichtig die Sahne-Milch-Mischung unter die Eigelbe. Gehe dabei vorsichtig vor, das Eigelb darf nicht stocken. Gieße die Masse zurück in den Topf und erhitze sie vorsichtig, bis sie beginnt, dickflüssig zu werden.

Mische nun das Kürbispüree unter und kühle die Masse ab, indem du sie auf einem Eisbad kaltrührst.

Gieße die Mischung in eine Eismachine 🛒 und friere sie.

