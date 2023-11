Für einen gemütlichen Herbst zum Wohlfühlen lieben wir bei Leckerschmecker Suppen und Eintöpfe in allen Varianten. Gerne mit viel buntem Herbstgemüse, das für ordentlich Biss und Vitamine sorgt. In unserem Rezept für Kürbis-Erdnuss-Suppe ist der Hokkaido-Kürbis der Star und sorgt mit seiner hübschen gelb-orangenen Farbe für gute Laune in der Schüssel. Mit cremiger Erdnussbutter und gerösteten Erdnüssen als Topping zauberst du eine tolle aromatische Suppe, die super gegen den Herbst-Blues hilft.

Die Nussige unter den Kürbis-Suppen

Jahr für Jahr könnten wir unser Repertoire an Kürbis-Rezepten und vor allem an Suppen erweitern. Sie sind einfach, schnell zu kochen und lassen sich – wie die Kürbis-Erdnuss-Suppe – immer wieder neu kombinieren Außerdem lassen sie sich perfekt vorbereiten und sind einfach das perfekte warme Abendessen an kalten Herbsttagen.

Kürbisse sind nicht nur vielseitig in der Zubereitung, sondern auch wahre Vitaminbomben und enthalten unter anderem die Vitamine A, C und verschiedene B-Vitamine. Aber auch Folsäure sowie wichtige Mineralstoffe und Antioxidantien sind im Kürbis zu finden. Der Genuss von Kürbis hat also viele gesundheitliche Vorteile. Er kann das Immunsystem stärken und die Herzgesundheit verbessern.

Koche doch gleich die doppelte Menge Kürbis-Erdnuss-Suppe. Die Suppe lässt sich nämlich super einfrieren und so wartet immer ein leckeres Essen auf dich, wenn dich mal wieder ein Herbststurm durchnässt in deine Wohnung pustet und du so gar keine Lust zu kochen hast. Die Kombination von Kürbis und Erdnussbutter macht das Gericht zu einem absoluten Muss in diesem Herbst! Probiere es am besten gleich aus und überzeuge dich vom köstlichen Geschmack der Kürbis-Erdnuss-Suppe.

Möchtest du mehr über Herbstgemüse erfahren? Kein Problem, wir haben für dich einen Ratgeber über frisches Herbstgemüse und Obst zusammengestellt. Lerne verschiedene Sorten kennen und erfahre, wie du sie lecker zubereiten kannst.

Hast du jetzt auch Lust bekommen, dein Suppen-Repertoire zu erweitern? Dann haben wir weitere Rezept-Ideen für kalte Tage für dich. Probiere doch mal einen Wirsing-Linsen-Eintopf, eine Pak-Choi-Suppe mit Pilzen und Tofu oder eine klassische Hühnersuppe wie bei Oma. Jetzt starten wir aber erstmal mit der Kürbis-Erdnuss-Suppe. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!