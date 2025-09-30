Kürbis-Falafel: Die musst du probieren

Der Kürbis ist der Star des Herbstes. Ob in Suppen, als Ofengemüse oder in Gebäcken – aktuell verarbeiten wir ihn zu allerhand Leckerem. Eines unserer Lieblingsrezepte sind die Kürbis-Falafel. Sie sind klein, handlich und schnell vernascht.

Kürbis-Falafel: das Herbst-Rezept des Jahres

Die goldbraunen Kugeln aus der orientalischen Küche bekommen mit diesem Rezept einen herbstlichen Twist. Falafeln gehören zu den ältesten Fast-Food-Gerichten der Welt! Ihre Ursprünge reichen über 1000 Jahre zurück, wobei sowohl Ägypten als auch der Libanon die Urheberschaft für sich beanspruchen. Die ägyptische Variante „Ta’ameya“ wird traditionell aus Ackerbohnen hergestellt, während im Nahen Osten meist Kichererbsen verwendet werden.

Mittlerweile gibt es unzählige kreative Interpretationen: von Rote-Bete-Falafel über Süßkartoffel-Varianten bis hin zu unseren Kürbis-Falafel. Foodies weltweit experimentieren mit Quinoa, schwarzen Bohnen oder sogar Blumenkohl.

Für unsere Variante verwenden wir Kichererbsen und Kürbispüree. Das kannst du entweder selber machen oder es fertig im Supermarkt kaufen. Für welche Kürbissorte du dich dabei entscheidest, bleibt dir überlassen. Beliebte Sorten sind der Hokkaido oder der Butternut. Zwiebel, Knoblauch und eine Reihe an Gewürzen wie Paprikapulver, Kreuzkümmel und Kurkuma runden den Geschmack der Falafel-Bällchen ab.

Serviere die Kürbis-Falafel klassisch in Pita-Brot mit Tahini-Soße und Hummus oder einfach pur zu einem Tabbouleh, Fattoush-Salat oder leckeren Dip.

Lust auf mehr Falafel-Abenteuer? Dann probiere unbedingt unsere knusprigen Süßkartoffel-Falafel aus dem Airfryer für den extra Crunch-Faktor, die proteinreichen Rote-Linsen-Falafel als orientalischen Powersnack oder die sommerlich-frischen Zucchini-Falafel mit bunten Ofenkarotten. Jedes Rezept wartet darauf, deine Küche in ein neues Geschmacksuniversum zu verwandeln!



Kürbis-Falafel Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 1 Blech Zutaten 1x 2x 3x 300 g Kürbispüree

3 Knoblauchzehen

1 rote Zwiebel

1 TL frisch geriebener Ingwer

400 g Kichererbsen aus der Dose

50 ml Öl

2 EL Paprikapulver

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Kurkuma

2 TL Salz

1 TL Chiliflocken

1 Bund Petersilie

1/2 Zitrone der Saft

2 EL Tahini

1-2 EL Mehl 405er Zubereitung Fülle das Kürbispüree in eine große Schüssel.

Schneide Knoblauch und Zwiebel klein. Reibe den Ingwer frisch.

Lass die Kichererbsen abtropfen.

Erhitze 2 EL Öl in der Pfanne und brate die abgetropften Kichererbsen scharf an. Gib Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer hinzu. Füge die Hälfte der Gewürze hinzu und brate alles 4-5 Minuten weiter an.

Gib die Masse zum Kürbispüree und püriere alles gemeinsam grob – es darf noch Stücke haben.

Hacke die Petersilie fein und rühre sie mit den restlichen Gewürzen, dem Zitronensaft und dem Tahini unter. Hebe das Mehl unter – die Masse wird klebrig sein.

Reibe deine Hände mit Öl ein und forme aus jeweils ca. 1 EL der Masse kleine Bällchen.

Lege sie auf ein Blech mit Backpapier und backe sie im Backofen bei 180 °C Ober- und Unterhitze für 20-30 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

