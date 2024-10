Kürbis-Feta-Dip: herbstlicher Genuss auf die einfache Art

Kaum ein Gemüse steht so für den Herbst wie der Kürbis. Nicht nur, weil er im Oktober seine Hochsaison hat, sondern auch wegen seiner tollen, herbstlichen Farben. Und auch seine Verwendung, an Halloween böse Geister zu vertreiben, macht ihn zu einem echten Herbstschlager. Das Beste am Kürbis ist für viele aber sein Geschmack. Den kombinieren wir heute mit würzigem Käse und bereiten einen Kürbis-Feta-Dip zu.

Kürbis-Feta-Dip: Den darfst du nicht verpassen

Während Kürbisse ursprünglich in Mittel- und Südamerika angebaut wurden, fanden sie schon vor Jahrhunderten ihren Weg nach Europa und Asien. Sie sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Mit nur 20-60 Kalorien pro 100 Gramm, je nach Sorte, sind Kürbisse eine leichte, aber nahrhafte Zutat für viele Gerichte.

Feta ist ein fester Bestandteil vieler Gerichte in der mediterranen Küche, insbesondere in Griechenland und der Türkei. Der salzige Schafskäse wird dort nicht nur in Salaten, sondern auch gerne in Dips und Aufstrichen verwendet. Die Kombination aus mildem, leicht süßlichem Kürbis und kräftigem Feta vereint in diesem Kürbis-Feta-Dip das Beste aus beiden kulinarischen Welten.

Durch die Zugabe von Sumach, Olivenöl und Thymianzweigen erhält der Dip eine zusätzliche Frische und Tiefe. Harissa sorgt für eine dezente, warme Schärfe, die perfekt zum herbstlichen Charakter des Gerichts passt.

Der Kürbis-Feta-Dip passt zu vielen Gelegenheiten: als Vorspeise, als Begleiter zu frischem Brot oder als Snack auf einer Party. Er ist schnell gemacht und bringt den Geschmack des Herbstes auf den Teller.

Kürbis ist wunderbar vielseitig und schmeckt als Kürbis-Curry-Suppe ebenso lecker wie auf einer knusprigen Dinette mit Birnen. Perfekt für kühle Herbsttage ist auch das indische Kürbis-Curry.